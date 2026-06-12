Росія створила мережу дронових баз біля кордону з Білоруссю для атак по Україні, - ЗМІ
Росія створила мережу щонайменше з п’яти комплексів для запуску ударних безпілотників поблизу кордону з Білоруссю та використовує їх для атак по Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні білоруської служби Радіо Свобода.
Дрони дедалі частіше летять через Білорусь
За даними журналістів, комплекси розташовані у Брянській, Орловській та Смоленській областях РФ.
Більшість із них були побудовані або суттєво розширені після літа 2024 року.
У матеріалі зазначається, що у 2025 році в Білорусі зафіксували понад 1400 порушень повітряного простору безпілотниками, а близько 520 дронів були знешкоджені.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що більшість російських безпілотників під час масованих атак пролітають саме через територію Білорусі.
Найбільший дроновий комплекс розташований в Орловській області
Одним із найбільших об’єктів є комплекс поблизу села Цимбулова в Орловській області.
Російське державне телебачення називало його "найбільшим дронопортом у світі". Площа комплексу становить майже 2 на 4 кілометри, а навесні цього року вона збільшилася удвічі.
За даними розслідувачів, на території комплексу працюють щонайменше 12 пускових установок, а одночасно там можуть зберігатися сотні безпілотників.
Один із нових об’єктів розташований за 35 кілометрів від України
Серед виявлених комплексів також називають аеродром "Шаталово" у Смоленській області, базу біля Навлі та аеродром Сеща на Брянщині.
Найновішим об’єктом є комплекс поблизу Асовиці в Брянській області, який з’явився влітку 2025 року.
Він розташований приблизно за 35 кілометрів від українського кордону, що дозволяє скорочувати час підльоту безпілотників і збільшувати їхнє бойове навантаження.
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