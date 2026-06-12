Более 6 млн украинцев живут на прифронтовых территориях. Готовим закон о специальном статусе, - Буданов

В Украине планируют изменить подход к поддержке территорий, подвергающихся ежедневным обстрелам со стороны России. Власти инициируют разработку и принятие единого комплексного закона о специальном правовом статусе прифронтовых регионов. Сейчас там проживает более 6 миллионов украинцев.

Об этом по итогам координационного совещания сообщил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.

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Буданов подчеркнул, что ситуация в районах у линии фронта сейчас кардинально отличается от условий в глубоком тылу, что требует создания особых экономических, бюджетных и инструментов по безопасности.

Вопрос поддержки прифронтовых территорий обсудили во время координационного совещания с участием представителей правительства, профильных ведомств и народных депутатов под председательством премьер-министра Юлии Свириденко.

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Миллионы украинцев в зоне риска

"Мы должны понимать четкий язык цифр: сегодня на линии огня в 10 областях живут более 6 миллионов наших граждан. Это люди, которые, несмотря на ежедневный террор врага и сотни тысяч разрушенных объектов инфраструктуры, сделали выбор остаться в Украине – работать и жить в своих гролмадах. Люди, которые живут так близко к линии фронта, должны иметь абсолютную поддержку государства", — подчеркнул Буданов.

Участники совещания определили ключевой перечень критических проблем, требующих немедленного урегулирования:

Обеспечение физического прикрытия и ремонта энергетических и инфраструктурных объектов.

Ликвидация глубоких дефицитов местных бюджетов громад.

Исправление неравенства в начислении выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Отсутствие действенных гарантий безопасности и финансовых гарантий для медиков, педагогов и коммунальщиков, которые ежедневно обеспечивают жизнедеятельность городов под обстрелами.

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Специальный закон

Главным результатом координационного совещания стало решение о создании межведомственной рабочей группы. Она должна в сжатые сроки разработать и вынести на рассмотрение Верховной Рады единый комплексный закон о специальном правовом статусе прифронтовых территорий, пояснил Буданов.

Документ должен определить особенности функционирования регионов, находящихся под постоянной угрозой боевых действий, и предусмотреть системную государственную поддержку.

Глава ОП рассчитывает на максимально оперативную и слаженную работу парламентариев и чиновников, поскольку "временные решения больше не работают".

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