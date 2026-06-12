Более 6 млн украинцев живут на прифронтовых территориях. Готовим закон о специальном статусе, - Буданов
В Украине планируют изменить подход к поддержке территорий, подвергающихся ежедневным обстрелам со стороны России. Власти инициируют разработку и принятие единого комплексного закона о специальном правовом статусе прифронтовых регионов. Сейчас там проживает более 6 миллионов украинцев.
Об этом по итогам координационного совещания сообщил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.
Буданов подчеркнул, что ситуация в районах у линии фронта сейчас кардинально отличается от условий в глубоком тылу, что требует создания особых экономических, бюджетных и инструментов по безопасности.
Вопрос поддержки прифронтовых территорий обсудили во время координационного совещания с участием представителей правительства, профильных ведомств и народных депутатов под председательством премьер-министра Юлии Свириденко.
Миллионы украинцев в зоне риска
"Мы должны понимать четкий язык цифр: сегодня на линии огня в 10 областях живут более 6 миллионов наших граждан. Это люди, которые, несмотря на ежедневный террор врага и сотни тысяч разрушенных объектов инфраструктуры, сделали выбор остаться в Украине – работать и жить в своих гролмадах. Люди, которые живут так близко к линии фронта, должны иметь абсолютную поддержку государства", — подчеркнул Буданов.
Участники совещания определили ключевой перечень критических проблем, требующих немедленного урегулирования:
-
Обеспечение физического прикрытия и ремонта энергетических и инфраструктурных объектов.
-
Ликвидация глубоких дефицитов местных бюджетов громад.
-
Исправление неравенства в начислении выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
-
Отсутствие действенных гарантий безопасности и финансовых гарантий для медиков, педагогов и коммунальщиков, которые ежедневно обеспечивают жизнедеятельность городов под обстрелами.
Специальный закон
Главным результатом координационного совещания стало решение о создании межведомственной рабочей группы. Она должна в сжатые сроки разработать и вынести на рассмотрение Верховной Рады единый комплексный закон о специальном правовом статусе прифронтовых территорий, пояснил Буданов.
Документ должен определить особенности функционирования регионов, находящихся под постоянной угрозой боевых действий, и предусмотреть системную государственную поддержку.
Глава ОП рассчитывает на максимально оперативную и слаженную работу парламентариев и чиновников, поскольку "временные решения больше не работают".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Джерело: https://censor.net/n4005139
На цьому, все і закінчиться... Черговий "Чернишов", заробить собі на будинок і вся "турбота держави".
жив собі, не тужив міндіч-шміндіч, прикриваючись потужною владною командою, комуніздив все, що міг, у народу України, але НАБУ схопило за фаберже з двушечкою на маскву, династією і невідомим вовою, і тут раптом з'явилися прифронтові території, на яких, мама рідна!, хтось живе і цих хтось аж 6 млн, тобто якщо на кожного виділити хоча б 1 тисячу, то вже 6 млрд, а якщо 10 тисяч, то аж 60 млрд і пішло-поїхало - фізичне прикриття, ліквідація глибових дефіцитів, вирівнювання всіх ВПО, ну і куди вже без безпеки і гарантій для всіх, "які щодня забезпечують життєдіяльність міст під обстрілами"!
все, прифронтові території і 6 млн населення - ваша пєсєнка спєта, вас негайно врегулюють!