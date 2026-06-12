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Новости Поддержка прифронтовых громад
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Более 6 млн украинцев живут на прифронтовых территориях. Готовим закон о специальном статусе, - Буданов

Поддержка прифронтовых территорий — правительство готовит спецзакон

В Украине планируют изменить подход к поддержке территорий, подвергающихся ежедневным обстрелам со стороны России. Власти инициируют разработку и принятие единого комплексного закона о специальном правовом статусе прифронтовых регионов. Сейчас там проживает более 6 миллионов украинцев.

Об этом по итогам координационного совещания сообщил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.

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Буданов подчеркнул, что ситуация в районах у линии фронта сейчас кардинально отличается от условий в глубоком тылу, что требует создания особых экономических, бюджетных и инструментов по безопасности.

Вопрос поддержки прифронтовых территорий обсудили во время координационного совещания с участием представителей правительства, профильных ведомств и народных депутатов под председательством премьер-министра Юлии Свириденко.

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Миллионы украинцев в зоне риска

"Мы должны понимать четкий язык цифр: сегодня на линии огня в 10 областях живут более 6 миллионов наших граждан. Это люди, которые, несмотря на ежедневный террор врага и сотни тысяч разрушенных объектов инфраструктуры, сделали выбор остаться в Украине – работать и жить в своих гролмадах. Люди, которые живут так близко к линии фронта, должны иметь абсолютную поддержку государства", — подчеркнул Буданов.

Участники совещания определили ключевой перечень критических проблем, требующих немедленного урегулирования:

  • Обеспечение физического прикрытия и ремонта энергетических и инфраструктурных объектов.

  • Ликвидация глубоких дефицитов местных бюджетов громад.

  • Исправление неравенства в начислении выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

  • Отсутствие действенных гарантий безопасности и финансовых гарантий для медиков, педагогов и коммунальщиков, которые ежедневно обеспечивают жизнедеятельность городов под обстрелами.

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Специальный закон

Главным результатом координационного совещания стало решение о создании межведомственной рабочей группы. Она должна в сжатые сроки разработать и вынести на рассмотрение Верховной Рады единый комплексный закон о специальном правовом статусе прифронтовых территорий, пояснил Буданов.

Документ должен определить особенности функционирования регионов, находящихся под постоянной угрозой боевых действий, и предусмотреть системную государственную поддержку.

Глава ОП рассчитывает на максимально оперативную и слаженную работу парламентариев и чиновников, поскольку "временные решения больше не работают".

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Автор: 

Буданов Кирилл (597) закон (3116) ВПЛ (37) война в Украине (8447)
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патужно по zельоному .. кожному зі спецстатусом - філіжанку кримської кави безкоштовно
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12.06.2026 23:37 Ответить
ага, на всіх кордонах 1991 року!🙄
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13.06.2026 00:33 Ответить
"зробили вибір залишатися" - муданов дебіл..у багатьох просто вибору не було і нема
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12.06.2026 23:38 Ответить
Оце тільки мені смердить брехнею? Якщо нас всього 20 мільйонів... З них 6 живуть на прифронтових? серйозно... Знову будуть пиляти бабки? Кредит зайде?
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12.06.2026 23:39 Ответить
В Україні планують створити Міністерство людського капіталу

Джерело: https://censor.net/n4005139

На цьому, все і закінчиться... Черговий "Чернишов", заробить собі на будинок і вся "турбота держави".
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12.06.2026 23:44 Ответить
Опять завхоз...
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12.06.2026 23:52 Ответить
Можна створити Міністерство прифронтових територій. А ****, схема накатана
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12.06.2026 23:59 Ответить
Це з обох боків чи з одного? Якого?
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13.06.2026 00:09 Ответить
ля-ля-тополя, або - ви чого такі бідні, бо дурні, а чому такі дурні, бо бідні!
жив собі, не тужив міндіч-шміндіч, прикриваючись потужною владною командою, комуніздив все, що міг, у народу України, але НАБУ схопило за фаберже з двушечкою на маскву, династією і невідомим вовою, і тут раптом з'явилися прифронтові території, на яких, мама рідна!, хтось живе і цих хтось аж 6 млн, тобто якщо на кожного виділити хоча б 1 тисячу, то вже 6 млрд, а якщо 10 тисяч, то аж 60 млрд і пішло-поїхало - фізичне прикриття, ліквідація глибових дефіцитів, вирівнювання всіх ВПО, ну і куди вже без безпеки і гарантій для всіх, "які щодня забезпечують життєдіяльність міст під обстрілами"!
все, прифронтові території і 6 млн населення - ваша пєсєнка спєта, вас негайно врегулюють!
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13.06.2026 00:31 Ответить
 
 