УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6423 відвідувача онлайн
Новини Підтримка прифронтових громад
712 11

Понад 6 млн українців живуть на прифронтових територіях. Готуємо закон про спеціальний статус, - Буданов

Підтримка прифронтових територій - уряд готує спецзакон

В Україні планують змінити підхід до підтримки територій, що перебувають під щоденними російськими обстрілами. Влада ініціює розробку та ухвалення єдиного комплексного закону про спеціальний правовий статус прифронтових регіонів. Зараз там проживають понад 6 мільйонів українців.

Про це за підсумками координаційної наради повідомив голова Офісу президента України Кирило Буданов., передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Буданов наголосив, що ситуація в районах біля лінії фронту наразі кардинально відрізняється від умов у глибокому тилу, що потребує створення особливих економічних, бюджетних та безпекових інструментів.

Питання підтримки прифронтових територій обговорили під час координаційної наради за участі представників уряду, профільних відомств та народних депутатів під головуванням прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 2548 поранених та 20 тисяч викрадених дітей: Буданов заявив, що РФ веде сплановану війну на знищення нації

Мільйони українців у зоні ризику

"Маємо розуміти чітку мову цифр: сьогодні на лінії вогню у 10 областях живуть понад 6 мільйонів наших громадян. Це люди, які, попри щоденний терор ворога та сотні тисяч зруйнованих об’єктів інфраструктури, зробили вибір залишатися в Україні – працювати та жити у своїх громадах. Люди, які живуть так близько до лінії фронту, повинні мати абсолютну підтримку держави", - наголосив Буданов.

Учасники наради визначили ключовий перелік критичних проблем, які вимагають негайного врегулювання:

  • Забезпечення фізичного прикриття та ремонту енергетичних та інфраструктурних об'єктів.

  • Ліквідація глибоких дефіцитів місцевих бюджетів громад.

  • Виправлення нерівності у нарахуванні виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

  • Відсутність дієвих безпекових та фінансових гарантій для медиків, освітян та комунальників, які щодня забезпечують життєдіяльність міст під обстрілами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Андрій Стасевський: "Прифронтова область не може чекати завершення війни, щоб проєктувати майбутнє"

Спеціальний закон

Головним результатом координаційної наради стало рішення про створення міжвідомчої робочої групи. Вона має у стислі терміни розробити та винести на розгляд Верховної Ради єдиний комплексний закон про спеціальний правовий статус прифронтових територій, пояснив Буданов.

Документ повинен визначити особливості функціонування регіонів, що перебувають під постійною загрозою бойових дій, та передбачити системну державну підтримку.

Голова ОП розраховує на максимально оперативну та злагоджену роботу парламентарів та урядовців, оскільки "тимчасові рішення більше не працюють".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Допомога для ВПО: кому потрібно подати заявку на отримання виплат до 1 червня?

Автор: 

Буданов Кирило (631) закон (2900) ВПО (119) війна в Україні (8514)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Оце тільки мені смердить брехнею? Якщо нас всього 20 мільйонів... З них 6 живуть на прифронтових? серйозно... Знову будуть пиляти бабки? Кредит зайде?
показати весь коментар
12.06.2026 23:39 Відповісти
+3
В Україні планують створити Міністерство людського капіталу

Джерело: https://censor.net/n4005139

На цьому, все і закінчиться... Черговий "Чернишов", заробить собі на будинок і вся "турбота держави".
показати весь коментар
12.06.2026 23:44 Відповісти
+3
Можна створити Міністерство прифронтових територій. А ****, схема накатана
показати весь коментар
12.06.2026 23:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
патужно по zельоному .. кожному зі спецстатусом - філіжанку кримської кави безкоштовно
показати весь коментар
12.06.2026 23:37 Відповісти
ага, на всіх кордонах 1991 року!🙄
показати весь коментар
13.06.2026 00:33 Відповісти
"зробили вибір залишатися" - муданов дебіл..у багатьох просто вибору не було і нема
показати весь коментар
12.06.2026 23:38 Відповісти
Оце тільки мені смердить брехнею? Якщо нас всього 20 мільйонів... З них 6 живуть на прифронтових? серйозно... Знову будуть пиляти бабки? Кредит зайде?
показати весь коментар
12.06.2026 23:39 Відповісти
В Україні планують створити Міністерство людського капіталу

Джерело: https://censor.net/n4005139

На цьому, все і закінчиться... Черговий "Чернишов", заробить собі на будинок і вся "турбота держави".
показати весь коментар
12.06.2026 23:44 Відповісти
Опять завхоз...
показати весь коментар
12.06.2026 23:52 Відповісти
Можна створити Міністерство прифронтових територій. А ****, схема накатана
показати весь коментар
12.06.2026 23:59 Відповісти
Це з обох боків чи з одного? Якого?
показати весь коментар
13.06.2026 00:09 Відповісти
ля-ля-тополя, або - ви чого такі бідні, бо дурні, а чому такі дурні, бо бідні!
жив собі, не тужив міндіч-шміндіч, прикриваючись потужною владною командою, комуніздив все, що міг, у народу України, але НАБУ схопило за фаберже з двушечкою на маскву, династією і невідомим вовою, і тут раптом з'явилися прифронтові території, на яких, мама рідна!, хтось живе і цих хтось аж 6 млн, тобто якщо на кожного виділити хоча б 1 тисячу, то вже 6 млрд, а якщо 10 тисяч, то аж 60 млрд і пішло-поїхало - фізичне прикриття, ліквідація глибових дефіцитів, вирівнювання всіх ВПО, ну і куди вже без безпеки і гарантій для всіх, "які щодня забезпечують життєдіяльність міст під обстрілами"!
все, прифронтові території і 6 млн населення - ваша пєсєнка спєта, вас негайно врегулюють!
показати весь коментар
13.06.2026 00:31 Відповісти
Будуть здавати територію пуйлу мабуть..
показати весь коментар
13.06.2026 01:06 Відповісти
Та ти шо ублюдки...проснулись суки...
показати весь коментар
13.06.2026 01:11 Відповісти
 
 