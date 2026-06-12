Понад 6 млн українців живуть на прифронтових територіях. Готуємо закон про спеціальний статус, - Буданов
В Україні планують змінити підхід до підтримки територій, що перебувають під щоденними російськими обстрілами. Влада ініціює розробку та ухвалення єдиного комплексного закону про спеціальний правовий статус прифронтових регіонів. Зараз там проживають понад 6 мільйонів українців.
Про це за підсумками координаційної наради повідомив голова Офісу президента України Кирило Буданов., передає Цензор.НЕТ.
Буданов наголосив, що ситуація в районах біля лінії фронту наразі кардинально відрізняється від умов у глибокому тилу, що потребує створення особливих економічних, бюджетних та безпекових інструментів.
Питання підтримки прифронтових територій обговорили під час координаційної наради за участі представників уряду, профільних відомств та народних депутатів під головуванням прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.
Мільйони українців у зоні ризику
"Маємо розуміти чітку мову цифр: сьогодні на лінії вогню у 10 областях живуть понад 6 мільйонів наших громадян. Це люди, які, попри щоденний терор ворога та сотні тисяч зруйнованих об’єктів інфраструктури, зробили вибір залишатися в Україні – працювати та жити у своїх громадах. Люди, які живуть так близько до лінії фронту, повинні мати абсолютну підтримку держави", - наголосив Буданов.
Учасники наради визначили ключовий перелік критичних проблем, які вимагають негайного врегулювання:
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Забезпечення фізичного прикриття та ремонту енергетичних та інфраструктурних об'єктів.
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Ліквідація глибоких дефіцитів місцевих бюджетів громад.
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Виправлення нерівності у нарахуванні виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
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Відсутність дієвих безпекових та фінансових гарантій для медиків, освітян та комунальників, які щодня забезпечують життєдіяльність міст під обстрілами.
Спеціальний закон
Головним результатом координаційної наради стало рішення про створення міжвідомчої робочої групи. Вона має у стислі терміни розробити та винести на розгляд Верховної Ради єдиний комплексний закон про спеціальний правовий статус прифронтових територій, пояснив Буданов.
Документ повинен визначити особливості функціонування регіонів, що перебувають під постійною загрозою бойових дій, та передбачити системну державну підтримку.
Голова ОП розраховує на максимально оперативну та злагоджену роботу парламентарів та урядовців, оскільки "тимчасові рішення більше не працюють".
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Джерело: https://censor.net/n4005139
На цьому, все і закінчиться... Черговий "Чернишов", заробить собі на будинок і вся "турбота держави".
жив собі, не тужив міндіч-шміндіч, прикриваючись потужною владною командою, комуніздив все, що міг, у народу України, але НАБУ схопило за фаберже з двушечкою на маскву, династією і невідомим вовою, і тут раптом з'явилися прифронтові території, на яких, мама рідна!, хтось живе і цих хтось аж 6 млн, тобто якщо на кожного виділити хоча б 1 тисячу, то вже 6 млрд, а якщо 10 тисяч, то аж 60 млрд і пішло-поїхало - фізичне прикриття, ліквідація глибових дефіцитів, вирівнювання всіх ВПО, ну і куди вже без безпеки і гарантій для всіх, "які щодня забезпечують життєдіяльність міст під обстрілами"!
все, прифронтові території і 6 млн населення - ваша пєсєнка спєта, вас негайно врегулюють!