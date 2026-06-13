Россияне устанавливают ракеты противовоздушной обороны на "шахеды"

Оккупанты начали модернизировать ударные беспилотники типа Shahed-136 ("Герань-2"), устанавливая на них вооружение, которое ранее не применялось на таких платформах, в частности средства поражения воздушных целей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом сообщил главный научный сотрудник одного из подразделений Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружений Александр Заруба.

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По словам военного, зафиксированы случаи использования "Герани-2" в качестве носителя для различных типов вооружения, в частности:

зенитной ракеты Р-60;

переносного зенитного ракетного комплекса 9П333 "Верба";

имитаторов ракет класса "воздух-воздух".

Таким образом, дроны все чаще превращаются в универсальные платформы для различных типов поражения.

Заруба отметил, что в течение двух последних лет войны РФ против Украины "сложились четкие тенденции" в том, как оккупанты используют средства воздушного нападения: массово применяют "дешевые" (по сравнению с ракетами) беспилотники, чтобы вести войну "на истощение"; развивают дроны как платформы-носители для других видов вооружения; применяют ракетный террор и удары БПЛА против украинских гражданских лиц и инфраструктуры, чтобы запугать и склонить к переговорам и сдаче.

Также, по его словам, враг пытается внедрять элементы автономности и "искусственного интеллекта", которые зависят от иностранной микроэлектроники.

Реактивные модификации и новые типы БПЛА

Отдельно военный отметил появление реактивных версий дронов — Shahed-238 ("Герань-3"), которые обладают более высокой скоростью, лучшей маневренностью и сложнее для перехвата. С сентября 2022 года, когда использование этих дронов впервые зафиксировали во время войны, "Герань-2" прошли "целый ряд модернизаций".

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По словам Зарубы, изменения вносились, чтобы упростить и удешевить конструкцию БПЛА для массового производства; обеспечить устойчивость к воздействию средств радиоэлектронной борьбы; внедрить на дроны искусственный интеллект, который напрямую зависит от микроэлектроники иностранного производства; применение беспилотника в качестве воздушной платформы для использования дополнительных средств огневого поражения.

Речь идет о вооружении для уничтожения воздушных целей, а также противопехотных и противотанковых минах, самодельных взрывных устройствах и FPV-дронах.

В то же время с января 2024 года оккупанты начали использовать против Украины Shahed-238/"Герань-3", которые имеют "значительно более высокую скорость" – и это сокращает время реагирования украинской противовоздушной обороны и затрудняет перехват, подчеркнул военный.

Он добавил, что у "Герань-3" также лучшая маневренность и управляемость (поскольку БПЛА имеет больше актуаторов – устройств для управления движением и механизмами), а также у этого дрона лучшая аэродинамика и большая эффективность в поражении украинских объектов.

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"Дальнейшим развитием этих технологий стали "Герань-4" и "Герань-5". На сегодняшний день названные образцы и другие ударные БПЛА могут нести на себе как боевые части различных типов (то есть взрывной заряд, срабатывающий при детонации дрона-камикадзе. – Ред.), так и другие взрывоопасные предметы: мины, кассетные боеприпасы, самодельные взрывные устройства", – рассказал Заруба.

Дополнительные типы беспилотников

Также для ударов по украинским позициям и перегрузки ПВО россияне используют:

ударные БПЛА V2U — для атак на приграничные районы;

дроны-имитаторы "Гербер" и "Пародия" — для отвлечения систем противовоздушной обороны.

Специалисты отмечают, что развитие таких технологий затрудняет работу украинской ПВО и меняет характер воздушных атак.

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