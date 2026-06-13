РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9366 посетителей онлайн
Новости Модернизация шахедов РФ модернизирует БПЛА
1 870 9

Россияне устанавливают ракеты противовоздушной обороны на "шахеды"

Россия модернизирует свои дроны

Оккупанты начали модернизировать ударные беспилотники типа Shahed-136 ("Герань-2"), устанавливая на них вооружение, которое ранее не применялось на таких платформах, в частности средства поражения воздушных целей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом сообщил главный научный сотрудник одного из подразделений Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружений Александр Заруба.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

 По словам военного, зафиксированы случаи использования "Герани-2" в качестве носителя для различных типов вооружения, в частности:

  • зенитной ракеты Р-60;
  • переносного зенитного ракетного комплекса 9П333 "Верба";
  • имитаторов ракет класса "воздух-воздух".

Таким образом, дроны все чаще превращаются в универсальные платформы для различных типов поражения.

Заруба отметил, что в течение двух последних лет войны РФ против Украины "сложились четкие тенденции" в том, как оккупанты используют средства воздушного нападения: массово применяют "дешевые" (по сравнению с ракетами) беспилотники, чтобы вести войну "на истощение"; развивают дроны как платформы-носители для других видов вооружения; применяют ракетный террор и удары БПЛА против украинских гражданских лиц и инфраструктуры, чтобы запугать и склонить к переговорам и сдаче.

Также, по его словам, враг пытается внедрять элементы автономности и "искусственного интеллекта", которые зависят от иностранной микроэлектроники.

Реактивные модификации и новые типы БПЛА

Отдельно военный отметил появление реактивных версий дронов — Shahed-238 ("Герань-3"), которые обладают более высокой скоростью, лучшей маневренностью и сложнее для перехвата. С сентября 2022 года, когда использование этих дронов впервые зафиксировали во время войны, "Герань-2" прошли "целый ряд модернизаций".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": До 500 км/ч и с китайскими двигателями: в ГУР рассказали о конструкции реактивного БПЛА "Герань-4"

По словам Зарубы, изменения вносились, чтобы упростить и удешевить конструкцию БПЛА для массового производства; обеспечить устойчивость к воздействию средств радиоэлектронной борьбы; внедрить на дроны искусственный интеллект, который напрямую зависит от микроэлектроники иностранного производства; применение беспилотника в качестве воздушной платформы для использования дополнительных средств огневого поражения.

Речь идет о вооружении для уничтожения воздушных целей, а также противопехотных и противотанковых минах, самодельных взрывных устройствах и FPV-дронах.

В то же время с января 2024 года оккупанты начали использовать против Украины Shahed-238/"Герань-3", которые имеют "значительно более высокую скорость" – и это сокращает время реагирования украинской противовоздушной обороны и затрудняет перехват, подчеркнул военный.

Он добавил, что у "Герань-3" также лучшая маневренность и управляемость (поскольку БПЛА имеет больше актуаторов – устройств для управления движением и механизмами), а также у этого дрона лучшая аэродинамика и большая эффективность в поражении украинских объектов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ устанавливает РЭБ на шахедах для борьбы с украинскими дронами-перехватчиками, — Бескрестнов (Флеш)

"Дальнейшим развитием этих технологий стали "Герань-4" и "Герань-5". На сегодняшний день названные образцы и другие ударные БПЛА могут нести на себе как боевые части различных типов (то есть взрывной заряд, срабатывающий при детонации дрона-камикадзе. – Ред.), так и другие взрывоопасные предметы: мины, кассетные боеприпасы, самодельные взрывные устройства", – рассказал Заруба.

Дополнительные типы беспилотников

Также для ударов по украинским позициям и перегрузки ПВО россияне используют:

  • ударные БПЛА V2U — для атак на приграничные районы;
  • дроны-имитаторы "Гербер" и "Пародия" — для отвлечения систем противовоздушной обороны.

Специалисты отмечают, что развитие таких технологий затрудняет работу украинской ПВО и меняет характер воздушных атак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ наращивает производство "Шахедов" – более 100 тысяч единиц в год, – Скибицкий

Автор: 

россия (97897) дроны (7361) Шахед (2253)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Розхєрачте заводи де виробляють ці дрони.
показать весь комментарий
13.06.2026 10:34 Ответить
Готуються... Щоб не "подряпать", а "порвать, як мавпа - газету"...
показать весь комментарий
13.06.2026 10:39 Ответить
Установка додаткового озброєння (чи його імітації), на літальний апарат, впливає на одну з двох речей (або й на обидві, чи, навіть, на ЧОТИРИ): ДАЛЬНІСТЬ ПОЛЬОТУ, КОРИСНЕ НАВАНТАЖЕННЯ, а також МАНЕВРЕНІСТЬ і ШВИДКІСТЬ ПОЛЬОТУ (особливо при встановленні на зовнішній підвісці)....
показать весь комментарий
13.06.2026 10:38 Ответить
І такі засоби можуть використовуватись виключно в групі бпла, що означає одночасний запуск з однієї локації. А бити по точках запуску? чи будановщина тут не працює?
показать весь комментарий
13.06.2026 10:43 Ответить
Ти впевнений? Кацапи переробили системи запуску. Раніше вони перевозили "шахєди" на "фурах", і запускали групами, з однієї локації. Зараз пускові розміщують на "пікапах", і запускають "одиночно". Якщо вони і йдуть "групами" - то вже після старту, поєднуючись в одній повітряній локаційній точці...
показать весь комментарий
13.06.2026 10:54 Ответить
В.о. Хмара, скільки конструкторів Гераней ти ліквідував? Та невже нуль? Цих -то не захищають так, як Пуйла.
показать весь комментарий
13.06.2026 10:53 Ответить
Складно уявити таке. Повіримо на слово.
показать весь комментарий
13.06.2026 10:58 Ответить
А чому на наші БПЛА не встановлюють ракети, щоб вони, умовно кажучи, патрулювали фронтову зону і збивали літаки з КАБами?
показать весь комментарий
13.06.2026 11:42 Ответить
этой новости 100 лет в обед)
показать весь комментарий
13.06.2026 11:59 Ответить
 
 