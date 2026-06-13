Росіяни встановлюють ракети протиповітряної оборони на "шахеди"

Окупанти почали модернізувати ударні безпілотники типу Shahed-136 ("Герань-2"), встановлюючи на них озброєння, яке раніше не застосовувалося на таких платформах, зокрема засоби ураження повітряних цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net, про це повідомив головний науковий співробітник одного з підрозділів Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєнь Олександр Заруба.

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За словами військового, зафіксовано випадки використання "Герані-2" як носія для різних типів озброєння, зокрема:

зенітної ракети Р-60;

переносного зенітного ракетного комплексу 9П333 "Верба";

імітаторів ракет класу "повітря-повітря".

Таким чином дрони дедалі частіше перетворюються на універсальні платформи для різних типів ураження.

Заруба зазначив, що впродовж двох останніх років війни РФ проти України "склалися чіткі тенденції" у тому, як окупанти використовують засоби повітряного нападу: масовано застосовують "дешеві" (у порівнянні з ракетами) безпілотники, щоб вести війну "на виснаження"; розвивають дрони як платформи-носії для інших видів озброєння; застосовують ракетний терор та удари БпЛА проти українських цивільних та інфраструктури, аби залякувати й схиляти до перемовин і здачі.

Також, за його словами, ворог намагається впроваджувати елементи автономності та "штучного інтелекту", що залежить від іноземної мікроелектроніки.

Реактивні модифікації та нові типи БпЛА

Окремо військовий відзначив появу реактивних версій дронів - Shahed-238 ("Герань-3"), які мають вищу швидкість, кращу маневровість та складніші для перехоплення. З вересня 2022-го, коли використання цих дронів уперше зафіксували під час війни, "Герані-2" пройшли "цілу низку модернізацій".

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За словами Заруби, зміни вносились, щоб спростити й здешевити конструкцію БпЛА для масового виробництва; забезпечити стійкість до впливу засобів радіоелектронної боротьби; впровадити на дрони штучний інтелект, що безпосередньо залежить від мікроелектроніки іноземного виробництва; застосування безпілотника як повітряної платформи для використання додаткових засобів вогневого ураження.

Йдеться про озброєння для знищення повітряних цілей, а також протипіхотні й протитанкові міни, саморобні вибухові пристрої та FPV-дрони.

Водночас із січня 2024-го окупанти почали використовувати проти України Shahed-238/ "Герань-3", котрі мають "значно вищу швидкість" – і це зменшує час для реагування української протиповітряної оборони та ускладнює перехоплення, акцентував військовий.

Він додав, що також у "Герані-3" краща маневровість та керованість (оскільки БпЛА має більше актуаторів – пристроїв для керування рухом і механізмами), а також у цього дрона краща аеродинаміка та більша ефективність в ураженні українських об'єктів.

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"Подальшим розвитком цих технологій стали "Герань-4" та "Герань-5". На сьогодні названі зразки та інші ударні БпЛА можуть нести на собі як бойові частини різних типів (тобто вибуховий заряд, що спрацьовує при детонуванні дрона-камікадзе. – Ред.), так і інші вибухонебезпечні предмети: міни, касетні боєприпаси, саморобні вибухові пристрої", – розповів Заруба.

Додаткові типи безпілотників

Також для ударів по українських позиціях і перевантаження ППО росіяни використовують:

ударні БпЛА V2U - для атак на прикордонні райони;

дрони-імітації "Гербера" та "Пародія" - для відволікання систем протиповітряної оборони.

Фахівці зазначають, що розвиток таких технологій ускладнює роботу української ППО та змінює характер повітряних атак.

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