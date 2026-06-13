Отменено выступление российского скрипача Репина в Будапеште, - МИД

В Будапеште благодаря усилиям Посольства Украины в Венгрии было отменено выступление российского скрипача Вадима Репина в рамках открытия концертного сезона Национального филармонического оркестра Венгрии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

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Репина заменили венгерским скрипачом

Как отмечается, выступление Репина, которое должно было стать ключевым на открытии сезона, заменили — вместо него в концерте принял участие венгерский скрипач.

Театр на острове Маргит (Margitszigeti Színház) — одна из самых престижных летних театральных площадок Венгрии и Центрально-Восточной Европы. Расположенный в самом сердце Будапешта на острове Маргит, он каждое лето принимает более 70 культурных мероприятий в рамках летнего фестиваля, представляя оперу, балет, мюзиклы, классическую и современную музыку с участием ведущих венгерских и международных артистов.

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В МИД подчеркнули необходимость изоляции представителей российского культурного пространства

"Российская культура — культура геноцида и военных преступлений, которая не должна иметь никакого места на международных площадках. Украинская дипломатия и в дальнейшем будет последовательно работать над изоляцией представителей российского культурного пространства в мировой культурной индустрии", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Украины.

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