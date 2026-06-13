Отменено выступление российского скрипача Репина в Будапеште, - МИД
В Будапеште благодаря усилиям Посольства Украины в Венгрии было отменено выступление российского скрипача Вадима Репина в рамках открытия концертного сезона Национального филармонического оркестра Венгрии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.
Репина заменили венгерским скрипачом
Как отмечается, выступление Репина, которое должно было стать ключевым на открытии сезона, заменили — вместо него в концерте принял участие венгерский скрипач.
Театр на острове Маргит (Margitszigeti Színház) — одна из самых престижных летних театральных площадок Венгрии и Центрально-Восточной Европы. Расположенный в самом сердце Будапешта на острове Маргит, он каждое лето принимает более 70 культурных мероприятий в рамках летнего фестиваля, представляя оперу, балет, мюзиклы, классическую и современную музыку с участием ведущих венгерских и международных артистов.
В МИД подчеркнули необходимость изоляции представителей российского культурного пространства
"Российская культура — культура геноцида и военных преступлений, которая не должна иметь никакого места на международных площадках. Украинская дипломатия и в дальнейшем будет последовательно работать над изоляцией представителей российского культурного пространства в мировой культурной индустрии", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Украины.
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"Советы" победили немцев, но немцы построили страну, где даже туалеты чище руSSкой совести.
В стране деревянных туалетов, убитых дорог, мертвых деревень, больниц, кишащих тараканами, СВОлоты, которая пачками идёт погибать в чужую страну и постоянной лжи из телевизора, не может быть другого президента, кроме путина.
В стране подонков и ******,
где ложь кругом, а жизнь - мученье,
лишь "танец белых лебедей"
даст всем надежду на спасенье.
И.Губерман» (С)
32-річний австралійський учитель Оскар Дженкінс, що воював на боці України, потрапив у полон до рашистів.
https://x.com/i/status/2065618938235675053 Кадри допиту показують його стійкість, мужність і гідність перед лицем ворога.
Оскар приїхав допомагати Україні.
Тож, Україна і Захід мають вимагати його якнайшвидшого обміну!"