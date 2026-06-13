Скасовано виступ російського скрипаля Рєпіна у Будапешті, - МЗС
У Будапешті завдяки зусиллям Посольства України в Угорщині було скасовано виступ російського скрипаля Вадима Рєпіна в рамках відкриття концертного сезону Національного філармонічного оркестру Угорщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.
Рєпіна замінили угорським скрипалем
Як зазначається, виступ Рєпіна, який мав стати ключовим на відкритті сезону, замінили - замість нього в концерті взяв участь угорський скрипаль.
Театр на острові Маргіт (Margitszigeti Színház) - один із найпрестижніших літніх театральних майданчиків Угорщини та Центрально-Східної Європи. Розташований у самому серці Будапешта на острові Маргіт, він щоліта приймає понад 70 культурних подій у межах літнього фестивалю, представляючи оперу, балет, мюзикли, класичну та сучасну музику за участю провідних угорських і міжнародних митців.
У МЗС наголосили на необхідності ізоляції представників російського культурного простору
"Російська культура - культура геноциду та воєнних злочинів, яка не повинна мати жодного місця на міжнародних майданчиках. Українська дипломатія й надалі послідовно працюватиме над ізоляцією представників російського культурного простору у світовій культурній індустрії", - наголосили в зовнішньополітичному відомстві України.
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"Советы" победили немцев, но немцы построили страну, где даже туалеты чище руSSкой совести.
В стране деревянных туалетов, убитых дорог, мертвых деревень, больниц, кишащих тараканами, СВОлоты, которая пачками идёт погибать в чужую страну и постоянной лжи из телевизора, не может быть другого президента, кроме путина.
В стране подонков и ******,
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лишь "танец белых лебедей"
даст всем надежду на спасенье.
И.Губерман» (С)
32-річний австралійський учитель Оскар Дженкінс, що воював на боці України, потрапив у полон до рашистів.
https://x.com/i/status/2065618938235675053 Кадри допиту показують його стійкість, мужність і гідність перед лицем ворога.
Оскар приїхав допомагати Україні.
Тож, Україна і Захід мають вимагати його якнайшвидшого обміну!"