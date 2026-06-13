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Новини Відносини України та Угорщини
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Скасовано виступ російського скрипаля Рєпіна у Будапешті, - МЗС

вадим рєпін

У Будапешті завдяки зусиллям Посольства України в Угорщині було скасовано виступ російського скрипаля Вадима Рєпіна в рамках відкриття концертного сезону Національного філармонічного оркестру Угорщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

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Рєпіна замінили угорським скрипалем

Як зазначається, виступ Рєпіна, який мав стати ключовим на відкритті сезону, замінили - замість нього в концерті взяв участь угорський скрипаль.

Театр на острові Маргіт (Margitszigeti Színház) - один із найпрестижніших літніх театральних майданчиків Угорщини та Центрально-Східної Європи. Розташований у самому серці Будапешта на острові Маргіт, він щоліта приймає понад 70 культурних подій у межах літнього фестивалю, представляючи оперу, балет, мюзикли, класичну та сучасну музику за участю провідних угорських і міжнародних митців.

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У МЗС наголосили на необхідності ізоляції представників російського культурного простору

"Російська культура - культура геноциду та воєнних злочинів, яка не повинна мати жодного місця на міжнародних майданчиках. Українська дипломатія й надалі послідовно працюватиме над ізоляцією представників російського культурного простору у світовій культурній індустрії", - наголосили в зовнішньополітичному відомстві України.

Також читайте: Будапешт оприлюднив деталі домовленостей з Києвом щодо захисту прав угорської меншини, які розблокують приєднання України до ЄС

Автор: 

Будапешт (78) Угорщина (3021) МЗС (4343)
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Топ коментарі
+10
«Московиты 300 лет назад победили шведов, а шведы живут в стране, где даже собаки получают пенсию.

"Советы" победили немцев, но немцы построили страну, где даже туалеты чище руSSкой совести.

В стране деревянных туалетов, убитых дорог, мертвых деревень, больниц, кишащих тараканами, СВОлоты, которая пачками идёт погибать в чужую страну и постоянной лжи из телевизора, не может быть другого президента, кроме путина.

В стране подонков и ******,
где ложь кругом, а жизнь - мученье,
лишь "танец белых лебедей"
даст всем надежду на спасенье.
И.Губерман» (С)
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13.06.2026 15:16 Відповісти
+2
рєпіну дали по рєпі
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13.06.2026 15:25 Відповісти
+2
Мелочь, а приятно.
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13.06.2026 15:26 Відповісти
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«Московиты 300 лет назад победили шведов, а шведы живут в стране, где даже собаки получают пенсию.

"Советы" победили немцев, но немцы построили страну, где даже туалеты чище руSSкой совести.

В стране деревянных туалетов, убитых дорог, мертвых деревень, больниц, кишащих тараканами, СВОлоты, которая пачками идёт погибать в чужую страну и постоянной лжи из телевизора, не может быть другого президента, кроме путина.

В стране подонков и ******,
где ложь кругом, а жизнь - мученье,
лишь "танец белых лебедей"
даст всем надежду на спасенье.
И.Губерман» (С)
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13.06.2026 15:16 Відповісти
Картина РЭпина приплыли
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13.06.2026 15:20 Відповісти
рєпіну дали по рєпі
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13.06.2026 15:25 Відповісти
І скрєпа репнула
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13.06.2026 15:57 Відповісти
А був Репінберг, був би антисимізм😂😂😂
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13.06.2026 15:25 Відповісти
Мелочь, а приятно.
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13.06.2026 15:26 Відповісти
@ (в перекладі):
32-річний австралійський учитель Оскар Дженкінс, що воював на боці України, потрапив у полон до рашистів.
https://x.com/i/status/2065618938235675053 Кадри допиту показують його стійкість, мужність і гідність перед лицем ворога.
Оскар приїхав допомагати Україні.
Тож, Україна і Захід мають вимагати його якнайшвидшого обміну!"
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13.06.2026 15:28 Відповісти
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13.06.2026 15:36 Відповісти
Зря, надо было затусовать скрипачу смычок в очко и пусть бы выступал..
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13.06.2026 16:13 Відповісти
Отакої! Родича забанили...
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13.06.2026 16:23 Відповісти
 
 