Скасовано виступ російського скрипаля Рєпіна у Будапешті, - МЗС

У Будапешті завдяки зусиллям Посольства України в Угорщині було скасовано виступ російського скрипаля Вадима Рєпіна в рамках відкриття концертного сезону Національного філармонічного оркестру Угорщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

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Рєпіна замінили угорським скрипалем

Як зазначається, виступ Рєпіна, який мав стати ключовим на відкритті сезону, замінили - замість нього в концерті взяв участь угорський скрипаль.

Театр на острові Маргіт (Margitszigeti Színház) - один із найпрестижніших літніх театральних майданчиків Угорщини та Центрально-Східної Європи. Розташований у самому серці Будапешта на острові Маргіт, він щоліта приймає понад 70 культурних подій у межах літнього фестивалю, представляючи оперу, балет, мюзикли, класичну та сучасну музику за участю провідних угорських і міжнародних митців.

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У МЗС наголосили на необхідності ізоляції представників російського культурного простору

"Російська культура - культура геноциду та воєнних злочинів, яка не повинна мати жодного місця на міжнародних майданчиках. Українська дипломатія й надалі послідовно працюватиме над ізоляцією представників російського культурного простору у світовій культурній індустрії", - наголосили в зовнішньополітичному відомстві України.

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