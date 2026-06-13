РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9198 посетителей онлайн
Новости Бои на востоке Украины
163 1

61 боестолкновение с начала суток на фронте: 15 вражеских штурмов отбито на Покровском направлении, - Генштаб

Обстановка на фронте на 13 июня

С начала суток 13 июня 2026 года противник совершил 61 наступательную операцию. Оккупанты продолжают наносить удары авиацией и артиллерией по приграничным районам Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обстрелы

Как отмечается, сегодня от огня оккупантов пострадали населенные пункты Сопич, Рогизное, Коренок, Нескучное, Малушино, Волфино, Бачевск, Рыжевка, Бунякино, Голубовка Сумской области, а также Тимоновичи Черниговской области. Кроме того, авиационным ударам подверглась Павловка Сумской области.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло одно боевое столкновение. Захватчики нанесли три авиаудара с применением девяти управляемых авиационных бомб, а также осуществили 24 обстрела, в том числе четыре – с применением реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал позиции наших войск, одно боестолкновение продолжается до сих пор. Бои велись в районах Волчанска и Лимана.

На Купянском направлении наши защитники остановили одну попытку врага продвинуться вперед в сторону Новоплатоновки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поражен объект нефтетранспортной инфраструктуры в Волгоградской области, а также пункты управления и районы сосредоточения войск РФ, - Генштаб

Обстановка на Востоке

  • По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг шесть раз пытался вклиниться в нашу оборону, два столкновения продолжаются. Штурмовые действия фиксировались в районах населенных пунктов Новый Мир, Дробышево, Лиман, Диброва, Торское и Озерное.
  • На Славянском направлении противник четыре раза штурмовал позиции Сил обороны в районах Кривой Луки и Закитного.
  • На Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.
  • На Константиновском направлении оккупанты совершили четыре атаки, одна из которых еще продолжается. Враг проявлял активность вблизи населенных пунктов Иванополье, Ильиновка и Константиновка.
  • На Покровском направлении наши защитники остановили 15 штурмовых действий агрессора. Захватчики атаковали в районах населенных пунктов Васильевка, Гришино, Родинское, Шевченко, Новоподогородное, Котлино, Удачное и Новопавловка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третий армейский корпус остановил наступление противника и стабилизировал фронт на самом длинном участке ЛБЗ, - заместитель начальника штаба Новицкий

Обстановка на Юге

  • Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении противник атаковал один раз в районе Вороного.
  • На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 21 атаку, пять боевых столкновений в настоящее время продолжаются. Враг наступал в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Воздвижевка, Еленокстантиновка, Гуляйпольское, Терноватое, Зализнычное, Верхняя Терса и Чаривное.
  • На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степовое и Степногорск.
  • На Приднепровском направлении зафиксирована одна атака врага в направлении Антоновского моста.
  • На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательные группировки врага не обнаружены.

Читайте также: Соотношение освобожденных и утраченных территорий в мае составляет почти +100 км² в пользу Украины, - Сырский

Автор: 

Генштаб ВС (8181) боевые действия (6195) война в Украине (8453)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
«Московиты 300 лет назад победили шведов, а шведы живут в стране, где даже собаки получают пенсию.

"Советы" победили немцев, но немцы построили страну, где даже туалеты чище руSSкой совести.

В стране деревянных туалетов, убитых дорог, мертвых деревень, больниц, кишащих тараканами, СВОлоты, которая пачками идёт погибать в чужую страну и постоянной лжи из телевизора, не может быть другого президента, кроме путина.

В стране подонков и ******,
где ложь кругом, а жизнь - мученье,
лишь "танец белых лебедей"
даст всем надежду на спасенье.
И.Губерман» (С)
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
показать весь комментарий
13.06.2026 16:33 Ответить
 
 