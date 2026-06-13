61 боестолкновение с начала суток на фронте: 15 вражеских штурмов отбито на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток 13 июня 2026 года противник совершил 61 наступательную операцию. Оккупанты продолжают наносить удары авиацией и артиллерией по приграничным районам Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы
Как отмечается, сегодня от огня оккупантов пострадали населенные пункты Сопич, Рогизное, Коренок, Нескучное, Малушино, Волфино, Бачевск, Рыжевка, Бунякино, Голубовка Сумской области, а также Тимоновичи Черниговской области. Кроме того, авиационным ударам подверглась Павловка Сумской области.
Обстановка на Севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло одно боевое столкновение. Захватчики нанесли три авиаудара с применением девяти управляемых авиационных бомб, а также осуществили 24 обстрела, в том числе четыре – с применением реактивных систем залпового огня.
Обстановка на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал позиции наших войск, одно боестолкновение продолжается до сих пор. Бои велись в районах Волчанска и Лимана.
На Купянском направлении наши защитники остановили одну попытку врага продвинуться вперед в сторону Новоплатоновки.
Обстановка на Востоке
- По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг шесть раз пытался вклиниться в нашу оборону, два столкновения продолжаются. Штурмовые действия фиксировались в районах населенных пунктов Новый Мир, Дробышево, Лиман, Диброва, Торское и Озерное.
- На Славянском направлении противник четыре раза штурмовал позиции Сил обороны в районах Кривой Луки и Закитного.
- На Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.
- На Константиновском направлении оккупанты совершили четыре атаки, одна из которых еще продолжается. Враг проявлял активность вблизи населенных пунктов Иванополье, Ильиновка и Константиновка.
- На Покровском направлении наши защитники остановили 15 штурмовых действий агрессора. Захватчики атаковали в районах населенных пунктов Васильевка, Гришино, Родинское, Шевченко, Новоподогородное, Котлино, Удачное и Новопавловка.
Обстановка на Юге
- Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении противник атаковал один раз в районе Вороного.
- На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 21 атаку, пять боевых столкновений в настоящее время продолжаются. Враг наступал в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Воздвижевка, Еленокстантиновка, Гуляйпольское, Терноватое, Зализнычное, Верхняя Терса и Чаривное.
- На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степовое и Степногорск.
- На Приднепровском направлении зафиксирована одна атака врага в направлении Антоновского моста.
- На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательные группировки врага не обнаружены.
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