61 боєзіткнення від початку доби на фронті: 15 ворожих штурмів відбито на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби, 13 червня 2026 року, ворог здійснив 61 наступальну дію. Окупанти продовжують застосовувати авіацію та артилерію по прикордонних районах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Як зазначається, сьогодні від вогню окупантів постраждали населені пункти Сопич, Рогізне, Кореньок, Нескучне, Малушине, Волфине, Бачівськ, Рижівка, Бунякине, Голубівка Сумської області, а також Тимоновичі Чернігівської області. Крім того, авіаційних ударів зазнала Павлівка Сумської області.

Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулося одне бойове зіткнення. Загарбники завдали трьох авіаударів із застосуванням дев'яти керованих авіаційних бомб, а також здійснили 24 обстріли, зокрема чотири - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував позиції наших військ, одне боєзіткнення досі триває. Бої точилися в районах Вовчанська та Лимана.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили одну спробу ворога просунутися вперед у бік Новоплатонівки.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог шість разів намагався вклинитися в нашу оборону, два зіткнення наразі тривають. Штурмові дії фіксувалися в районах населених пунктів Новий Мир, Дробишеве, Лиман, Діброва, Торське та Озерне.

На Слов’янському напрямку противник чотири рази штурмував позиції Сил оборони у районах Кривої Луки та Закітного.

На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили чотири атаки, одна з яких ще триває. Ворог проявляв активність поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка та Костянтинівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 15 штурмових дій агресора. Загарбники атакували в районах населених пунктів Василівка, Гришине, Родинське, Шевченко, Новопідгородне, Котлине, Удачне та Новопавлівка.

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Обстановка на Півдні

Як інформує Генштаб, на Олександрівському напрямку противник атакував один раз у районі Вороного.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 21 атаку, п'ять боєзіткнень на цей час тривають. Ворог тиснув у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Воздвижівка, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське, Тернувате, Залізничне, Верхня Терса та Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Степове та Степногірськ.

На Придніпровському напрямку зафіксовано одну атаку ворога в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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