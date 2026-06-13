Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 13 июня, - Воздушные Силы

Вечером 13 июня в воздушном пространстве Украины зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 18:38 - сообщалось о БПЛА в Запорожской области.

В 18:50: Сумская область - реактивный БПЛА мимо Путивля в направлении Бурины.

В 19:06 - БПЛА в Сумской области с северо-востока курсом на Путивль.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Ранее сообщалось, что 13 июня россияне нанесли удары КАБами по центру Славянска: шестеро раненых, среди них - ребенок.

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