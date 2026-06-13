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Новости Атака беспилотников
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Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 13 июня, - Воздушные Силы

Российские беспилотники атакуют Украину

Вечером 13 июня в воздушном пространстве Украины зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 18:38 - сообщалось о БПЛА в Запорожской области.

В 18:50: Сумская область - реактивный БПЛА мимо Путивля в направлении Бурины.

В 19:06 - БПЛА в Сумской области с северо-востока курсом на Путивль.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Читайте: Ночная атака дронов на Житомирщину: повреждены жилые дома, магазин и инфраструктура

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беспилотник (5319) обстрел (33120) Шахед (2255)
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Щось не чути щоб Україна ******* по капустяному яру
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13.06.2026 19:32 Ответить
можливо ГШ отримав свіжі супутникові знімки.
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13.06.2026 19:59 Ответить
 
 