Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 13 июня, - Воздушные Силы
Вечером 13 июня в воздушном пространстве Украины зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 18:38 - сообщалось о БПЛА в Запорожской области.
В 18:50: Сумская область - реактивный БПЛА мимо Путивля в направлении Бурины.
В 19:06 - БПЛА в Сумской области с северо-востока курсом на Путивль.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
- Ранее сообщалось, что 13 июня россияне нанесли удары КАБами по центру Славянска: шестеро раненых, среди них - ребенок.
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Olena Olena #512149
показать весь комментарий13.06.2026 19:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Urs
показать весь комментарий13.06.2026 19:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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