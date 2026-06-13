Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 13 червня, - Повітряні сили

Ввечері 13 червня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 18:38 - Повідомлялося про КАБи на Запорізьку область.

О 18:50 - Сумщина: реактивний БпЛА повз Путивль в напрямку Бурині.

О 19:06 - БпЛА на Сумщині із північного сходу курсом на Путивль.

Оновлена інформація

О 19:40 - Реактивний БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Білгород-Дністровського.

О 19:55 - БпЛА у Бериславському районі Херсонщини у напрямку Високопілля.

О 19:57 - БпЛА у Криворізькому районі Дніпропетровщини у напрямку Зеленодольська зі сходу.

О 20:10 - БпЛА на м.Запоріжжя з південного сходу.

О 20:29 - БпЛА у напрямку Чернігова із півночі.

О 20:40 - Реактивний БпЛА у Ніжинському районі на Чернігівщині у напрямку Ніжина із північного заходу.

О 20:56 - БпЛА у Синельниківському районі на Дніпропетровщині у напрямку Павлограда.

О 20:59 - КАБи на північ Сумщини.

О 21:00 - БпЛА на м.Запоріжжя з південного сходу.

О 21:03 - БпЛА на півночі Сумщини у західному напрямку, а також БпЛА у Сумському районі у напрямку Лебедина.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Раніше повідомлялося, що 13 червня росіяни вдарили КАБами по центру Слов’янська: шестеро поранених, серед них дитина.

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