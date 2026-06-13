Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 13 червня, - Повітряні сили
Ввечері 13 червня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 18:38 - Повідомлялося про КАБи на Запорізьку область.
О 18:50 - Сумщина: реактивний БпЛА повз Путивль в напрямку Бурині.
О 19:06 - БпЛА на Сумщині із північного сходу курсом на Путивль.
Оновлена інформація
О 19:40 - Реактивний БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Білгород-Дністровського.
О 19:55 - БпЛА у Бериславському районі Херсонщини у напрямку Високопілля.
О 19:57 - БпЛА у Криворізькому районі Дніпропетровщини у напрямку Зеленодольська зі сходу.
О 20:10 - БпЛА на м.Запоріжжя з південного сходу.
О 20:29 - БпЛА у напрямку Чернігова із півночі.
О 20:40 - Реактивний БпЛА у Ніжинському районі на Чернігівщині у напрямку Ніжина із північного заходу.
О 20:56 - БпЛА у Синельниківському районі на Дніпропетровщині у напрямку Павлограда.
О 20:59 - КАБи на північ Сумщини.
О 21:00 - БпЛА на м.Запоріжжя з південного сходу.
О 21:03 - БпЛА на півночі Сумщини у західному напрямку, а також БпЛА у Сумському районі у напрямку Лебедина.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше повідомлялося, що 13 червня росіяни вдарили КАБами по центру Слов’янська: шестеро поранених, серед них дитина.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль