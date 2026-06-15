Литва первой в мире демонтирует реактор того же типа, что взорвался на ЧАЭС
Литва готовится впервые в мире демонтировать активные зоны реакторов РБМК на бывшей Игналинской АЭС - таких же, как те, что работали на Чернобыльской станции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале LRT.
Демонтаж реакторов и работы на станции
Специалисты станции отмечают, что сначала демонтируют оборудование, которое можно безопасно извлечь без привлечения специальных технологий. Работы в наиболее опасных зонах будут выполняться с дистанционным управлением.
"Это будет самая сложная задача. Но мы будем первыми в мире, кто это сделал", - заявил директор станции Линас Баужис.
Сроки проекта и дальнейшее использование материалов
По плану, демонтаж должен завершиться к 2049 году. Отработанное топливо уже вывезено из реакторов и будет храниться в течение 50 лет. После этого планируется создание глубокого геологического хранилища, которое должно заработать к 2090 году.
В Литве также рассматривают повторное использование металлов, которые остаются после демонтажа. Часть материалов планируют очищать и возвращать в производство.
"Наша цель - обеззаразить не менее 77% металлов и вернуть их во вторичное использование", - отметил Баужис.
К слову, Норвегия выделяет Украине более 9 млн евро на восстановление защитного саркофага над Чернобыльской АЭС после повреждения российским беспилотником. Помощь будет предоставлена через фонд Европейского банка реконструкции и развития International Chornobyl Cooperation Account.
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ЗЄ вже споряджає потужну команду для його закупівлі?
Ах да - Галущенко трохи у СІЗО присів.
НІХТО у світі не буде брати на себе відповідальність за безпеку РБМК, який проектували без врахувань ******** протоколів безпеки.
Питання лише адекватності персоналу (керівництва).
На Чорнобильській станції просто відключили всі системи захисту, щоб зробити експеримент, який міг потенційно дати копійчату економію.
З цим фактом спробуйте-но переконати громадськість, що це "чудо" совіцького реакторостроєнія має працювати у них під боком 30 років.
P.S. на параші раби, вони не мають права щось заперечувати. Тому там можна хоч і десяток.
Реактори РБМК-1500 в Ігналіні конструктивно є аналогами реакторів Чорнобильської АЕС. Попри величезні кошти, вкладені у 1990-х роках у модернізацію систем безпеки (зокрема, зменшення позитивного парового коефіцієнта реактивності та впровадження нових систем аварійного захисту), головний недолік усунути було неможливо. Реактори РБМК не мають міцного залізобетонного контайнменту (гермооболонки), який у разі аварії утримує радіацію всередині. Для Західної Європи це було неприйнятним ризиком.
Натомість Євросоюз узяв на себе зобов'язання покрити левову частку гігантських витрат на виведення станції з експлуатації та демонтаж реакторів, який триває досі й розрахований до 2038-2049 років.
Для самої Литви це рішення було вкрай болісним, адже станція виробляла до 70-80% усієї електроенергії країни, забезпечуючи її колосальним обсягом дешевого ресурсу. На референдумі 2008 року понад 90% литовців проголосували за продовження роботи АЕС, але юридичної сили це голосування через низьку явку та міжнародні зобов'язання так і не набуло.
НІХТО у світі не буде брати на себе відповідальність за безпеку РБМК, який проектували без врахувань ******** протоколів безпеки.