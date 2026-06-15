Литва первой в мире демонтирует реактор того же типа, что взорвался на ЧАЭС

Литва готовится впервые в мире демонтировать активные зоны реакторов РБМК на бывшей Игналинской АЭС - таких же, как те, что работали на Чернобыльской станции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале LRT.

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Демонтаж реакторов и работы на станции

Специалисты станции отмечают, что сначала демонтируют оборудование, которое можно безопасно извлечь без привлечения специальных технологий. Работы в наиболее опасных зонах будут выполняться с дистанционным управлением.

"Это будет самая сложная задача. Но мы будем первыми в мире, кто это сделал", - заявил директор станции Линас Баужис.

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Сроки проекта и дальнейшее использование материалов

По плану, демонтаж должен завершиться к 2049 году. Отработанное топливо уже вывезено из реакторов и будет храниться в течение 50 лет. После этого планируется создание глубокого геологического хранилища, которое должно заработать к 2090 году.

В Литве также рассматривают повторное использование металлов, которые остаются после демонтажа. Часть материалов планируют очищать и возвращать в производство.

"Наша цель - обеззаразить не менее 77% металлов и вернуть их во вторичное использование", - отметил Баужис.

К слову, Норвегия выделяет Украине более 9 млн евро на восстановление защитного саркофага над Чернобыльской АЭС после повреждения российским беспилотником. Помощь будет предоставлена через фонд Европейского банка реконструкции и развития International Chornobyl Cooperation Account.

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