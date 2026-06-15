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Новости Ядерная безопасность
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Литва первой в мире демонтирует реактор того же типа, что взорвался на ЧАЭС

Игналинская АЭС

Литва готовится впервые в мире демонтировать активные зоны реакторов РБМК на бывшей Игналинской АЭС - таких же, как те, что работали на Чернобыльской станции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале LRT.

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Демонтаж реакторов и работы на станции

Специалисты станции отмечают, что сначала демонтируют оборудование, которое можно безопасно извлечь без привлечения специальных технологий. Работы в наиболее опасных зонах будут выполняться с дистанционным управлением.

"Это будет самая сложная задача. Но мы будем первыми в мире, кто это сделал", - заявил директор станции Линас Баужис.

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Сроки проекта и дальнейшее использование материалов

По плану, демонтаж должен завершиться к 2049 году. Отработанное топливо уже вывезено из реакторов и будет храниться в течение 50 лет. После этого планируется создание глубокого геологического хранилища, которое должно заработать к 2090 году.

В Литве также рассматривают повторное использование металлов, которые остаются после демонтажа. Часть материалов планируют очищать и возвращать в производство.

"Наша цель - обеззаразить не менее 77% металлов и вернуть их во вторичное использование", - отметил Баужис.

К слову, Норвегия выделяет Украине более 9 млн евро на восстановление защитного саркофага над Чернобыльской АЭС после повреждения российским беспилотником. Помощь будет предоставлена через фонд Европейского банка реконструкции и развития International Chornobyl Cooperation Account.

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Автор: 

АЭС (578) Литва (2736) реактор (12) ЧАЭС (597)
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Топ комментарии
+4
О!!!!
ЗЄ вже споряджає потужну команду для його закупівлі?

Ах да - Галущенко трохи у СІЗО присів.
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14.06.2026 23:45 Ответить
+4
Якби не повелися на демонтаж, то зараз мали б солідні гроші з тієї АЕС
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14.06.2026 23:51 Ответить
+3
Реактори РБМК на колишній Ігналінській АЕС могли б ще років з 20 працювати (з плановими ремонтами).
Питання лише адекватності персоналу (керівництва).
На Чорнобильській станції просто відключили всі системи захисту, щоб зробити експеримент, який міг потенційно дати копійчату економію.
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14.06.2026 23:57 Ответить
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О!!!!
ЗЄ вже споряджає потужну команду для його закупівлі?

Ах да - Галущенко трохи у СІЗО присів.
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14.06.2026 23:45 Ответить
Може він і хотів би за копійку удавитися а очах у всієї Європи. Але Литва - не Болгарія. Прийдеться грати показово - принципово-безкорисного лідера нації, якби генетично- клептоманське нутро не билося в істериці.
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15.06.2026 04:19 Ответить
Навіщо, на ЧАЕС маємо три таких, хоча ці реактори з початку були створені як мультиплікатори збройного плутонію, як що що.
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15.06.2026 07:04 Ответить
Якби не повелися на демонтаж, то зараз мали б солідні гроші з тієї АЕС
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14.06.2026 23:51 Ответить
І вірогідсть вибуху " найбєзпечнішої радяньської балалайки " у 90 відсотків
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15.06.2026 00:32 Ответить
Якщо просто працювати, а не проводити там мегаексперименти, то все було б нормально
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15.06.2026 01:06 Ответить
Палець даєш, " ікспєрт"?
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15.06.2026 01:27 Ответить
А ти що даси, ікспертко?
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15.06.2026 01:28 Ответить
Навіщо ти цю муть цитуєш, сам не розуміючи що саме ті журналісти хотіли понаписувати?

НІХТО у світі не буде брати на себе відповідальність за безпеку РБМК, який проектували без врахувань ******** протоколів безпеки.
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15.06.2026 01:38 Ответить
Воно тупий троль. Навіть касапи вже закривають свої РБМК.
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15.06.2026 02:08 Ответить
Ага. Зараз це одоробло зупиняють навіть касапи. Зміни методичну, зайвохромосомне.
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15.06.2026 02:07 Ответить
Не зараз, а до 2030 року. І тому що в кацапів є можливість перейти на більш просунуті. Тобі при народженні дві зайві хромосоми засунули)
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15.06.2026 02:15 Ответить
Зараз вже зупинено 6 блоків у касапів. Вивчи матчастину, дурбелику тупий
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15.06.2026 04:13 Ответить
І більш просунутими стали реактори ВВЕР, дебіле )))
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15.06.2026 04:15 Ответить
Довбню, ВВЕР не виробляють плутоній для ЯЗ.
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15.06.2026 06:54 Ответить
А де вони плутоній для ЯЗ брати будуть?
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15.06.2026 06:53 Ответить
Реактори РБМК на колишній Ігналінській АЕС могли б ще років з 20 працювати (з плановими ремонтами).
Питання лише адекватності персоналу (керівництва).
На Чорнобильській станції просто відключили всі системи захисту, щоб зробити експеримент, який міг потенційно дати копійчату економію.
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14.06.2026 23:57 Ответить
На рбмк повністю відсутня зовнішня захисна оболонка, як на водо-водяних.

З цим фактом спробуйте-но переконати громадськість, що це "чудо" совіцького реакторостроєнія має працювати у них під боком 30 років.

P.S. на параші раби, вони не мають права щось заперечувати. Тому там можна хоч і десяток.
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15.06.2026 00:29 Ответить
Да там нікого не треба переконувати. У стандартах ЄС захисна оболонка є обов'язковою. Якщо немає, то відразу закривається.
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15.06.2026 04:42 Ответить
Ти хочаб інтернет про " рівень безпеки" РБМК почитав, перед тим як нісенітниці писати.
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15.06.2026 00:33 Ответить
Головною причиною їхнього повного виведення з експлуатації став не фізичний знос чи вичерпання ресурсу, а жорстка політична умова Європейського Союзу для вступу Литви до спільноти.

Реактори РБМК-1500 в Ігналіні конструктивно є аналогами реакторів Чорнобильської АЕС. Попри величезні кошти, вкладені у 1990-х роках у модернізацію систем безпеки (зокрема, зменшення позитивного парового коефіцієнта реактивності та впровадження нових систем аварійного захисту), головний недолік усунути було неможливо. Реактори РБМК не мають міцного залізобетонного контайнменту (гермооболонки), який у разі аварії утримує радіацію всередині. Для Західної Європи це було неприйнятним ризиком.
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15.06.2026 00:39 Ответить
Закриття Ігналінської АЕС було прописано окремим пунктом в Угоді про вступ Литви до ЄС. Брюссель зайняв безкомпромісну позицію: або країна закриває станцію, або її не приймають до Євросоюзу.

Натомість Євросоюз узяв на себе зобов'язання покрити левову частку гігантських витрат на виведення станції з експлуатації та демонтаж реакторів, який триває досі й розрахований до 2038-2049 років.

Для самої Литви це рішення було вкрай болісним, адже станція виробляла до 70-80% усієї електроенергії країни, забезпечуючи її колосальним обсягом дешевого ресурсу. На референдумі 2008 року понад 90% литовців проголосували за продовження роботи АЕС, але юридичної сили це голосування через низьку явку та міжнародні зобов'язання так і не набуло.
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15.06.2026 00:41 Ответить
Навіщо ти цю муть цитуєш, сам не розуміючи що саме ті журналісти хотіли понаписувати?
НІХТО у світі не буде брати на себе відповідальність за безпеку РБМК, який проектували без врахувань ******** протоколів безпеки.
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15.06.2026 01:37 Ответить
І? Ці реактор не відповідали рівню безпеки АЕС у ЄС. Тому питання так і постало. ФРН всі реактори НДР закрила зразу. Не відповідають стандартам безпеки.
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15.06.2026 02:10 Ответить
Ні, питання постало в тому, що Литва повинна купувати енергію в ЄС, а не мати свою власну. Тому і вигадали маячню про "стандарти безпеки".
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15.06.2026 02:50 Ответить
Гомік, стандарти безпеки відкриті. Їх можна почитати. Безкорпусні реактори не можуть експлуатуватися. Крапка. Змінюй методичку.
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15.06.2026 04:11 Ответить
Вчив би ти матчасть. РМБК це лайно
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15.06.2026 00:39 Ответить
 
 