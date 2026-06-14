Литва першою у світі демонтує реактор того ж типу, що вибухнув на ЧАЕС
Литва готується вперше у світі демонтувати активні зони реакторів РБМК на колишній Ігналінській АЕС, таких самих, що працювали на Чорнобильській станції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі LRT.
Демонтаж реакторів та роботи на станції
Фахівці станції зазначають, що спочатку демонтують обладнання, яке можна безпечно вилучити без залучення спеціальних технологій. Роботи у найбільш небезпечних зонах виконуватимуть роботи з дистанційним керуванням.
"Це буде найскладніше завдання. Але ми будемо першими у світі, хто це зробив", - заявив директор станції Лінас Баужис.
Терміни проєкту та подальше використання матеріалів
За планом, демонтаж має завершитися до 2049 року. Відпрацьоване паливо вже вивезене з реакторів і буде зберігатися протягом 50 років. Після цього планується створення глибокого геологічного сховища, яке має запрацювати до 2090 року.
У Литві також розглядають повторне використання металів, які залишаються після демонтажу. Частину матеріалів планують очищати і повертати у виробництво.
"Наша мета — знезаразити щонайменше 77% металів та повернути їх у вторинне використання", — зазначив Баужис.
До слова, Норвегія виділяє Україні понад 9 млн євро на відновлення захисного саркофага над Чорнобильською АЕС після пошкодження російським безпілотником. Допомога буде надана через фонд Європейського банку реконструкції та розвитку International Chornobyl Cooperation Account.
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ЗЄ вже споряджає потужну команду для його закупівлі?
Ах да - Галущенко трохи у СІЗО присів.
Питання лише адекватності персоналу (керівництва).
На Чорнобильській станції просто відключили всі системи захисту, щоб зробити експеримент, який міг потенційно дати копійчату економію.
З цим фактом спробуйте-но переконати громадськість, що це "чудо" совіцького реакторостроєнія має працювати у них під боком 30 років.
P.S. на параші раби, вони не мають права щось заперечувати. Тому там можна хоч і десяток.
Реактори РБМК-1500 в Ігналіні конструктивно є аналогами реакторів Чорнобильської АЕС. Попри величезні кошти, вкладені у 1990-х роках у модернізацію систем безпеки (зокрема, зменшення позитивного парового коефіцієнта реактивності та впровадження нових систем аварійного захисту), головний недолік усунути було неможливо. Реактори РБМК не мають міцного залізобетонного контайнменту (гермооболонки), який у разі аварії утримує радіацію всередині. Для Західної Європи це було неприйнятним ризиком.
Натомість Євросоюз узяв на себе зобов'язання покрити левову частку гігантських витрат на виведення станції з експлуатації та демонтаж реакторів, який триває досі й розрахований до 2038-2049 років.
Для самої Литви це рішення було вкрай болісним, адже станція виробляла до 70-80% усієї електроенергії країни, забезпечуючи її колосальним обсягом дешевого ресурсу. На референдумі 2008 року понад 90% литовців проголосували за продовження роботи АЕС, але юридичної сили це голосування через низьку явку та міжнародні зобов'язання так і не набуло.