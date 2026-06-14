Литва першою у світі демонтує реактор того ж типу, що вибухнув на ЧАЕС

Литва готується вперше у світі демонтувати активні зони реакторів РБМК на колишній Ігналінській АЕС, таких самих, що працювали на Чорнобильській станції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі LRT.

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Демонтаж реакторів та роботи на станції

Фахівці станції зазначають, що спочатку демонтують обладнання, яке можна безпечно вилучити без залучення спеціальних технологій. Роботи у найбільш небезпечних зонах виконуватимуть роботи з дистанційним керуванням.

"Це буде найскладніше завдання. Але ми будемо першими у світі, хто це зробив", - заявив директор станції Лінас Баужис.

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Терміни проєкту та подальше використання матеріалів

За планом, демонтаж має завершитися до 2049 року. Відпрацьоване паливо вже вивезене з реакторів і буде зберігатися протягом 50 років. Після цього планується створення глибокого геологічного сховища, яке має запрацювати до 2090 року.

У Литві також розглядають повторне використання металів, які залишаються після демонтажу. Частину матеріалів планують очищати і повертати у виробництво.

"Наша мета — знезаразити щонайменше 77% металів та повернути їх у вторинне використання", — зазначив Баужис.

До слова, Норвегія виділяє Україні понад 9 млн євро на відновлення захисного саркофага над Чорнобильською АЕС після пошкодження російським безпілотником. Допомога буде надана через фонд Європейського банку реконструкції та розвитку International Chornobyl Cooperation Account.

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