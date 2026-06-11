Норвегія спрямувала 9 млн євро на відновлення саркофага ЧАЕС

Норвегія виділяє понад 9 млн євро на відновлення захисного саркофага над Чорнобильською АЕС після пошкодження російським безпілотником.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні посольства Норвегії в Україні у Фейсбуці у четвер.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Фінансування ремонту об’єкта у Чорнобилі

У посольстві зазначили, що Норвегія спрямовує 100 мільйонів крон, що становить близько 9,1 млн євро, на ремонт захисної конструкції, яка накриває четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС.

Допомога буде надана через фонд Європейського банку реконструкції та розвитку International Chornobyl Cooperation Account.

"Ці атаки також становлять загрозу для європейської та міжнародної безпеки. Норвегія докладе зусиль, щоб зменшити ризик радіоактивних викидів та забезпечити, щоб Чорнобильська АЕС і надалі експлуатувалася безпечно", – заявив державний секретар Ейвінд Вад Петерссон.

Також читайте: Після атаки РФ сховище біля ЧАЕС не працює, строки відновлення невідомі, - МАГАТЕ

Міжнародна реакція та підтримка

Під час візиту до Києва посадовець також нагадав про інцидент 7 червня, коли під російський удар потрапило сховище відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні.

У квітні США заявили про готовність надати до 100 млн доларів у межах спільних зусиль країн Групи семи для ремонту нового саркофага.

Європейський Союз також закликав Росію припинити атаки на ядерні об’єкти в Україні напередодні річниці аварії на ЧАЕС.

Також читайте: Норвегія виділить понад 1 млрд крон на морські дрони для України