Норвегия направила 9 млн евро на восстановление саркофага ЧАЭС

Норвегия выделяет более 9 млн евро на восстановление защитного саркофага над Чернобыльской АЭС после его повреждения российским беспилотником.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства Норвегии в Украине в Facebook в четверг.

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Финансирование ремонта объекта в Чернобыле

В посольстве отметили, что Норвегия направляет 100 миллионов крон, что составляет около 9,1 млн евро, на ремонт защитной конструкции, которая покрывает четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС.

Помощь будет предоставлена через фонд Европейского банка реконструкции и развития International Chornobyl Cooperation Account.

"Эти атаки также представляют угрозу для европейской и международной безопасности. Норвегия приложит усилия, чтобы снизить риск радиоактивных выбросов и обеспечить, чтобы Чернобыльская АЭС и в дальнейшем эксплуатировалась безопасно", — заявил государственный секретарь Эйвинд Вад Петерссон.

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Международная реакция и поддержка

Во время визита в Киев чиновник также напомнил об инциденте 7 июня, когда под российский удар попало хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне.

В апреле США заявили о готовности выделить до 100 млн долларов в рамках совместных усилий стран "Группы семи" для ремонта нового саркофага.

Европейский Союз также призвал Россию прекратить атаки на ядерные объекты в Украине накануне годовщины аварии на ЧАЭС.

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