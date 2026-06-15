Украина получила доступ к экстренной киберподдержке ЕС в случае масштабных кибератак

Отныне Украина может задействовать экстренную поддержку ЕС для реагирования на крупномасштабные киберинциденты после того, как Совет Европейского Союза одобрил её включение в Резерв кибербезопасности блока.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

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Обеспечение противодействия киберугрозам

Это решение отражает тесное сотрудничество между ЕС и Украиной и соответствует повестке дня стратегического цифрового партнерства ЕС, говорится в сообщении.

Оно также является частью более широких усилий Еврокомиссии, направленных на обеспечение противодействия развивающимся киберугрозам с помощью готовности, быстрого реагирования и совместного опыта.

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"Приветствуя Украину в Резерве кибербезопасности ЕС, мы укрепляем нашу коллективную оборону и подтверждаем принцип солидарности, который лежит в основе цифрового будущего Европы. В то время, когда кибератаки представляют постоянную угрозу, наше единство — наш самый большой актив", — сказала Хенна Вирккунен, исполнительный вице-президент Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии.

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Резерв, которым руководит Агентство Европейского Союза по кибербезопасности (ENISA), предоставляет услуги по реагированию на инциденты от надежных частных поставщиков для реагирования на масштабные инциденты в киберсфере.