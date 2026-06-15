Україна отримала доступ до екстреної кіберпідтримки ЄС у разі масштабних кібератак

Україна відтепер може активувати екстрену підтримку ЄС для реагування на масштабні кіберінциденти після того, як Рада Європейського Союзу схвалила її включення до Резерву кібербезпеки блоку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

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Забезпечення протидії кіберзагрозам

Це рішення відображає тісну співпрацю між ЄС та Україною та відповідає порядку денному стратегічного цифрового партнерства ЄС, йдеться у повідомленні.

Воно також є частиною ширших зусиль Єврокомісії, спрямованих на забезпечення протидії кіберзагрозам, що розвиваються, за допомогою готовності, швидкого реагування та спільного досвіду.

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"Вітаючи Україну в Резерві кібербезпеки ЄС, ми зміцнюємо нашу колективну оборону та підтверджуємо принцип солідарності, який лежить в основі цифрового майбутнього Європи. У час, коли кібератаки становлять постійну загрозу, наша єдність — наш найбільший актив", - сказала Хенна Вірккунен, виконавча віцепрезидентка Єврокомісії з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії.

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Резерв, яким керує Агентство Європейського Союзу з кібербезпеки (ENISA), надає послуги з реагування на інциденти від надійних приватних постачальників для реагування на масштабні інциденти у кіберсфері.