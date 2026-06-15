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Новости Задержание поджигателей
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Агент РФ, который готовил поджоги на железной дороге Черкасчины, получил более 12 лет тюрьмы, - СБУ

суд

В Черкасской области к 12 годам и 1 месяцу лишения свободы с конфискацией имущества приговорили агента РФ, который готовил поджоги релейных шкафов "Укрзализныци" с целью срыва грузовых перевозок. Мужчину задержали сотрудники СБУ во время попытки совершить диверсию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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По доказательной базе Службы безопасности тюремный срок получил российский агент, которого СБУ разоблачила в июле 2024 года при подготовке серии диверсий в Черкасской области.

Диверсии в Черкасской области

Как установило расследование, он пытался уничтожить релейные шкафы сигнальной установки, регулирующие движение поездов на одной из магистральных линий железнодорожного сообщения региона.

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Для выполнения задания врага злоумышленник приобрел огнезащитные перчатки и канистру с легковоспламеняющейся смесью, которую должен был вылить на технологическое оборудование Укрзализныци и поджечь.

С помощью диверсий рашисты надеялись нарушить логистику грузовых перевозок по территории центрального региона Украины.

Сотрудники СБУ своевременно раскрыли замысел врага и задержали агента при попытке поджога релейного шкафа.

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По материалам дела, заказ РФ выполнял местный безработный, который согласился работать на врага в обмен на деньги.

В поле зрения российских спецслужб он попал, когда искал "легкие заработки" в Telegram-каналах.

Во время обыска у злоумышленника изъяты орудия преступления вместе со смартфоном, с помощью которого он координировал подрывную деятельность с рашистами.

По материалам Службы безопасности агент признан виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

С учетом сотрудничества со следствием суд назначил ему 12 лет и 1 месяц лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование проводили сотрудники Управления СБУ в Черкасской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

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Єфремов, шуфрич, бай, бакай, мехеда, мертвечук, Цемах, та ще сотні їм подібних зрадників давно уже на московії … Шуфричу теж горбатого ліплять, щоб зеленський і «не ЗНАВ», як за династію у Козині з КабМіндічами!! Кєровніки ДБР, Держфінмоніторингу та СБУ, можуть і підтвердити, як і щодо санкцій проти Порошенка!!! Головне, щоб у них записи у трудових були, для подальшої ще і пенсії, як ПаХАРІ!!!
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15.06.2026 16:17 Ответить
Мало
Катастрофічно мало !
Надіюся з ним може щось статися коли буде на табуретці закручувати лампочку .
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15.06.2026 16:17 Ответить
Беркутня і вагнерівці, глибоко схвильовані!!?!?
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15.06.2026 16:19 Ответить
І що держава Україна повинна утримувати цього уйобка 12 років . Краще посадіть його на 45 хвилин на палю .
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15.06.2026 16:44 Ответить
 
 