Агент РФ, который готовил поджоги на железной дороге Черкасчины, получил более 12 лет тюрьмы, - СБУ
В Черкасской области к 12 годам и 1 месяцу лишения свободы с конфискацией имущества приговорили агента РФ, который готовил поджоги релейных шкафов "Укрзализныци" с целью срыва грузовых перевозок. Мужчину задержали сотрудники СБУ во время попытки совершить диверсию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По доказательной базе Службы безопасности тюремный срок получил российский агент, которого СБУ разоблачила в июле 2024 года при подготовке серии диверсий в Черкасской области.
Диверсии в Черкасской области
Как установило расследование, он пытался уничтожить релейные шкафы сигнальной установки, регулирующие движение поездов на одной из магистральных линий железнодорожного сообщения региона.
Для выполнения задания врага злоумышленник приобрел огнезащитные перчатки и канистру с легковоспламеняющейся смесью, которую должен был вылить на технологическое оборудование Укрзализныци и поджечь.
С помощью диверсий рашисты надеялись нарушить логистику грузовых перевозок по территории центрального региона Украины.
Сотрудники СБУ своевременно раскрыли замысел врага и задержали агента при попытке поджога релейного шкафа.
По материалам дела, заказ РФ выполнял местный безработный, который согласился работать на врага в обмен на деньги.
В поле зрения российских спецслужб он попал, когда искал "легкие заработки" в Telegram-каналах.
Во время обыска у злоумышленника изъяты орудия преступления вместе со смартфоном, с помощью которого он координировал подрывную деятельность с рашистами.
По материалам Службы безопасности агент признан виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).
С учетом сотрудничества со следствием суд назначил ему 12 лет и 1 месяц лишения свободы с конфискацией имущества.
Расследование проводили сотрудники Управления СБУ в Черкасской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
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Катастрофічно мало !
Надіюся з ним може щось статися коли буде на табуретці закручувати лампочку .