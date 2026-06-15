Агент РФ, який готував підпали на залізниці Черкащини, отримав понад 12 років тюрми, - СБУ

На Черкащині до 12 років і 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією майна засудили агента РФ, який готував підпали релейних шаф Укрзалізниці для зриву вантажних перевезень. Чоловіка затримали співробітники СБУ під час спроби вчинити диверсію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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За доказовою базою Служби безпеки тюремний строк отримав російський агент, якого СБУ викрила у липні 2024 року на підготовці серії диверсій у Черкаській області.

Диверсії у Черкаській області

Як встановило розслідування, він намагався знищити релейні шафи сигнальної установки, що регулюють рух поїздів на одній з магістральних ліній залізничного сполучення регіону.

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Для виконання завдання ворога зловмисник придбав вогнезахисні рукавиці та каністру з легкозаймистою сумішшю, яку мав вилити на технологічне обладнання Укрзалізниці і підпалити.



За допомогою диверсій рашисти сподівалися порушити логістику вантажних перевезень територією центрального регіону України.



Співробітники СБУ завчасно викрили задум ворога і затримали агента на спробі підпалу релейної шафи.

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За матеріалами справи, замовлення рф виконував місцевий безробітний, який погодився працювати на ворога в обмін на гроші.



До уваги російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.



Під час обшуку в зловмисника вилучено знаряддя злочину разом із смартфоном, за допомогою якого він координував підривну діяльність з рашистами.



За матеріалами Служби безпеки агента визнано винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).



З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив йому 12 років і 1 місяць позбавлення волі з конфіскацією майна.



Розслідування проводили співробітники Управління СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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