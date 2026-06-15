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Новости Коррупция в энергетике
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Присвоение почти 170 млн грн "Энергоатома" при строительстве Ташлыкской ГАЭС: ВАКС увеличил до 90 млн грн размер залога организатору схемы

Хищение 170 млн грн на строительстве Ташлыкской ГАЭС

В понедельник, 15 июня, Апелляционная палата ВАКС частично поддержала позицию прокурора САП и увеличила размер залога фактическому владельцу ряда компаний – организатору схемы завладения почти 170 млн грн ГП "НАЭК "Энергоатом" во время строительства объекта критической инфраструктуры в Николаевской области – Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции.

Об этом говорится в сообщении САП, передает Цензор.НЕТ.

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Увеличен размер залога 

Ранее 3 июня следственный судья ВАКС применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 30 млн грн.

Заслушав доводы сторон, коллегия судей АП ВАКС сегодня, 15 июня, увеличила размер залога до 90 млн грн и возложила на подозреваемого обязанность не покидать пределы Вознесенского района Николаевской области без разрешения следователя, детектива, прокурора или суда.

В остальной части постановление следственного судьи оставлено без изменений.

"Решение вступило в законную силу с момента его оглашения и не подлежит обжалованию в кассационном порядке", - говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

  • НАБУ и САП раскрыли масштабную коррупционную схему завладения средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" во время строительства объекта критической инфраструктуры в Николаевской области — Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС).
  • "Энергоатом" выступил с заявлением о том, что оказывает полное содействие правоохранительным органам в рамках расследования дела о коррупционной схеме по завладению средствами компании во время строительства объекта критической инфраструктуры в Николаевской области — Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС).

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Ну да, вони ж не лохи!
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15.06.2026 17:14 Ответить
Енергоатомом керував Деркач - це ж ДІНАСТІЯ РИГІВ - чи какая разніца?
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15.06.2026 17:28 Ответить
А Династія Трумпів хоче ЗАЕС з Рашкою поділити
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15.06.2026 17:30 Ответить
Чому цей тип живий а його родичі досі не позбавлені майна?
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15.06.2026 17:48 Ответить
 
 