Присвоение почти 170 млн грн "Энергоатома" при строительстве Ташлыкской ГАЭС: ВАКС увеличил до 90 млн грн размер залога организатору схемы
В понедельник, 15 июня, Апелляционная палата ВАКС частично поддержала позицию прокурора САП и увеличила размер залога фактическому владельцу ряда компаний – организатору схемы завладения почти 170 млн грн ГП "НАЭК "Энергоатом" во время строительства объекта критической инфраструктуры в Николаевской области – Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции.
Об этом говорится в сообщении САП, передает Цензор.НЕТ.
Увеличен размер залога
Ранее 3 июня следственный судья ВАКС применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 30 млн грн.
Заслушав доводы сторон, коллегия судей АП ВАКС сегодня, 15 июня, увеличила размер залога до 90 млн грн и возложила на подозреваемого обязанность не покидать пределы Вознесенского района Николаевской области без разрешения следователя, детектива, прокурора или суда.
В остальной части постановление следственного судьи оставлено без изменений.
"Решение вступило в законную силу с момента его оглашения и не подлежит обжалованию в кассационном порядке", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- НАБУ и САП раскрыли масштабную коррупционную схему завладения средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" во время строительства объекта критической инфраструктуры в Николаевской области — Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС).
- "Энергоатом" выступил с заявлением о том, что оказывает полное содействие правоохранительным органам в рамках расследования дела о коррупционной схеме по завладению средствами компании во время строительства объекта критической инфраструктуры в Николаевской области — Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС).
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