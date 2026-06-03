ВАКС избрал меру пресечения организатору схемы по завладению почти 170 млн грн на строительстве Ташлыкской ГАЭС

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении организатора схемы хищения почти 170 млн грн во время строительства Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции в системе "Энергоатома" — содержание под стражей с альтернативой залога в размере 30 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает САП.

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Меру пресечения владельцу ряда компаний

3 июня 2026 года следственный судья ВАКС применил меру пресечения к фактическому владельцу ряда компаний – организатору схемы завладения почти 170 млн грн ГП "НАЭК "Энергоатом" во время строительства объекта критической инфраструктуры в Николаевской области – Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции.

Согласно решению суда, к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 30 млн грн и возложением ряда процессуальных обязанностей в случае его внесения.

Прокурор считает, что залог в таком размере не способен предотвратить риски, которые стали основанием для применения меры пресечения, поэтому готовит апелляционную жалобу на постановление следственного судьи.

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Что предшествовало?

НАБУ и САП раскрыли масштабную коррупционную схему завладения средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" во время строительства объекта критической инфраструктуры в Николаевской области — Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС).

"Энергоатом" выступил с заявлением о том, что оказывает полное содействие правоохранительным органам в рамках расследования дела о коррупционной схеме по завладению средствами компании во время строительства объекта критической инфраструктуры в Николаевской области — Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС).

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