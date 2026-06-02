"Энергоатом" содействует расследованию возможных злоупотреблений во время строительства Ташлыкской ГАЭС, — заявление компании
"Энергоатом" оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам в рамках расследования дела о коррупционной схеме по незаконному присвоению средств компании во время строительства объекта критической инфраструктуры в Николаевской области — Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС).
Об этом говорится в заявлении компании, передает Цензор.НЕТ.
Причастные уже уволены
В частности, сообщается, что указанные в материалах уголовного производства обстоятельства касаются дела от 23 ноября 2022 года. Лица, которые, по версии следствия, могли быть причастны к возможным злоупотреблениям, были отстранены от исполнения должностных обязанностей 22 сентября 2023 года.
Среди подозреваемых в рамках производства – бывший руководитель отдела обособленного подразделения ОП "Атомпроектинжиниринг" ГП "НАЭК "Энергоатом".
Полное содействие
Отмечается, что "Энергоатом" оказывает полное содействие правоохранительным органам в рамках расследования. Компания предоставила необходимые документы и информацию, а также содействует проведению следственных действий на своих объектах.
"Руководство общества последовательно внедряет политику нулевой терпимости к коррупции, усиливает внутренний контроль и механизмы предотвращения злоупотреблений. Энергоатом заинтересован во всестороннем, объективном и беспристрастном установлении всех обстоятельств дела, привлечении виновных лиц к ответственности и возмещении причиненного ущерба в случае его подтверждения в установленном законом порядке.
Открытость к сотрудничеству с правоохранительными и антикоррупционными органами является неотъемлемой составляющей корпоративной политики общества", - говорится в заявлении.
Отмечается, что компания и в дальнейшем будет в полной мере содействовать расследованию и поддерживать все законные действия, направленные на защиту интересов государства и акционерного общества. ️
Что предшествовало
Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ и САП раскрыли масштабную коррупционную схему завладения средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" во время реализации проекта достройки Ташлыкской ГАЭС в Николаевской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль