"Енергоатом" сприяє розслідуванню можливих зловживань під час будівництва Ташлицької ГАЕС, - заява компанії

"Енергоатом" забезпечує повне сприяння правоохоронним органам у межах розслідування справи щодо корупційної схеми із заволодіння коштами компанії під час будівництва об’єкта критичної інфраструктури у Миколаївській області - Ташлицької гідроакумулювальної електростанції (ГАЕС).

Про це йдеться у заяві компанії, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Причетні вже звільнені

Так, повідомляється, що зазначені у матеріалах кримінального провадження обставини стосуються справи від 23 листопада 2022 року. Особи, які, за версією слідства, могли бути причетними до можливих зловживань, були звільнені від виконання посадових обов’язків 22 вересня 2023 року.

Серед підозрюваних у межах провадження – колишній керівник відділу відокремленого підрозділу ВП "Атомпроектінжиніринг" ДП "НАЕК "Енергоатом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хабар на $400 тисяч: ексзаступник Кубракова Лозинський отримав нову підозру через корупцію на закупівлі критичного обладнання

Повне сприяння

Зазначається, що "Енергоатом" забезпечує повне сприяння правоохоронним органам у межах розслідування. Компанія надала необхідні документи та інформацію, а також сприяє проведенню слідчих дій на своїх об’єктах.

"Керівництво товариства послідовно впроваджує політику нульової толерантності до корупції, посилює внутрішній контроль та механізми запобігання зловживанням. Енергоатом зацікавлений у всебічному, об’єктивному та неупередженому встановленні всіх обставин справи, притягненні винних осіб до відповідальності та відшкодуванні завданих збитків у разі їх підтвердження в установленому законом порядку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Викрито підсанкційного Григоришина і спільників, які через посаду фіктивного радника "вивели" з українських енергокомпаній 68 млн грн, - СБУ. ФОТО

Відкритість до співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами є невід’ємною складовою корпоративної політики товариства", - йдеться в заяві.

Наголошується, що компанія й надалі повною мірою сприятиме розслідуванню та підтримуватиме всі законні дії, спрямовані на захист інтересів держави й акціонерного товариства. ️

Читайте: Міндічгейт: Підрядники "Енергоатома" уникнуть покарання за "відкати", якщо самі повідомлять про це НАБУ, - Кривонос

Що передувало

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему заволодіння коштами ДП "НАЕК "Енергоатом" під час реалізації проєкту добудови Ташлицької ГАЕС у Миколаївській області.