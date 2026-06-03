ВАКС обрав запобіжний захід організатору схеми із заволодіння майже 170 млн грн на будівництві Ташлицької ГАЕС
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід організатору схеми розкрадання майже 170 млн грн під час будівництва Ташлицької гідроакумулювальної електростанції в системі "Енергоатому" — тримання під вартою з альтернативою застави у 30 млн грн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє САП.
Запобіжний захід до власника низки компаній
- 03 червня 2026 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до фактичного власника низки компаній – організатора схеми заволодіння майже 170 млн грн ДП "НАЕК "Енергоатом" під час будівництва об’єкта критичної інфраструктури в Миколаївській області – Ташлицької гідроакумулювальної електростанції.
- Згідно з рішенням суду до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави та покладенням низки процесуальних обов’язків у випадку її внесення.
- Прокурор вважає, що застава в такому розмірі не здатна запобігти ризикам, які стали підставою для застосування запобіжного заходу, тому готує апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді.
Що передувало?
- НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему заволодіння коштами ДП "НАЕК "Енергоатом" під час будівництва об’єкта критичної інфраструктури у Миколаївській області - Ташлицької гідроакумулювальної електростанції (ГАЕС).
- "Енергоатом" виступив із заявою про те, що забезпечує повне сприяння правоохоронним органам у межах розслідування справи щодо корупційної схеми із заволодіння коштами компанії під час будівництва об’єкта критичної інфраструктури у Миколаївській області - Ташлицької гідроакумулювальної електростанції (ГАЕС).
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Frol Fedoroff
показати весь коментар03.06.2026 17:42 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Yurii #603620
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Sergey Rafalovych
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