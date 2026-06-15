Заволодіння майже 170 млн грн "Енергоатому" при будівництві Ташлицької ГАЕС: ВАКС збільшив до 90 млн грн розмір застави організатору схеми

У понеділок, 15 червня, Апеляційна палата ВАКС частково підтримала позицію прокурора САП та збільшила розмір застави фактичному власнику низки компаній – організатора схеми заволодіння майже 170 млн грн ДП "НАЕК "Енергоатом" під час будівництва об’єкта критичної інфраструктури в Миколаївській області – Ташлицької гідроакумулювальної електростанції.

Про це йдеться у повідомленні САП, інформує Цензор.НЕТ.

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Збільшено розмір застави

Раніше 3 червня слідчий суддя ВАКС застосував до підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави.

Заслухавши доводи сторін, колегія суддів АП ВАКС сьогодні, 15 червня, збільшила розмір застави до 90 млн грн та поклала на підозрюваного обов’язок не відлучатися за межі Вознесенського району Миколаївської області без дозволу слідчого, детектива, прокурора або суду.

В іншій частині ухвалу слідчого судді залишено без змін.

"Рішення набрало законної сили з моменту його проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку", - сказано в повідомленні.

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Що передувало?

НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему заволодіння коштами ДП "НАЕК "Енергоатом" під час будівництва об’єкта критичної інфраструктури у Миколаївській області - Ташлицької гідроакумулювальної електростанції (ГАЕС).

"Енергоатом" виступив із заявою про те, що забезпечує повне сприяння правоохоронним органам у межах розслідування справи щодо корупційної схеми із заволодіння коштами компанії під час будівництва об’єкта критичної інфраструктури у Миколаївській області - Ташлицької гідроакумулювальної електростанції (ГАЕС).

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