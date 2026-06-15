После протестов против саммита G7 в Швейцарии задержали десятки людей

Массовая акция протеста против саммита G7 в швейцарской Женеве завершилась задержаниями, столкновениями и обвинениями полиции в чрезмерном применении силы. После демонстрации правоохранители задержали 28 человек, а троих участников временно арестовали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Swissinfo. По словам представителя женевской полиции Александра Брахье, среди задержанных – девять женщин и 19 мужчин. Трое из них остаются под временным арестом.

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Во время протестов произошли акты вандализма

По данным полиции, во время акции были повреждены автобусные остановки, разбиты окна и подожжен автомобиль.

В то же время правоохранители заявили, что масштабы нанесенного ущерба оказались относительно небольшими, учитывая количество участников протеста.

Полиция оценивает количество демонстрантов в 20 тысяч человек, тогда как организаторы из коалиции "No G7" заявляют о 30 тысячах участников.

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Активисты обвинили полицию в жестких действиях

Вечером 14 июня полиция перекрыла район между набережной Уилсона и проспектом Франции.

По данным коалиции "No G7", почти 300 человек удерживали несколько часов для проверки документов. Последних задержанных отпустили только утром 15 июня.

Участники акции заявили о нехватке воды и еды во время задержания, а также обвинили правоохранителей в провокациях, насилии и неоднократном применении слезоточивого газа.

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В беспорядках обвиняют "черный блок"

По информации полиции, к мирному шествию присоединились около 600 представителей так называемого "черного блока" – группы активистов в черной одежде и масках.

Именно их правоохранители считают причастными к актам вандализма во время демонстрации.

Социал-демократическая партия Швейцарии, в свою очередь, заявила, что среди задержанных были люди, которые не участвовали в беспорядках и не подозревались в совершении правонарушений.

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