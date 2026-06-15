Після протестів проти саміту G7 у Швейцарії затримали десятки людей

Масова акція протесту проти саміту G7 у швейцарській Женеві завершилася затриманнями, сутичками та звинуваченнями поліції у надмірному застосуванні сили. Після демонстрації правоохоронці затримали 28 осіб, а трьох учасників тимчасово заарештували.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Swissinfo. За словами речника женевської поліції Александера Брах’є, серед затриманих – дев'ять жінок та 19 чоловіків. Троє з них залишаються під тимчасовим арештом.

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Під час протестів сталися акти вандалізму

За даними поліції, під час акції були пошкоджені автобусні зупинки, розбиті вікна та підпалений автомобіль.

Водночас правоохоронці заявили, що масштаби завданих збитків виявилися відносно невеликими з огляду на кількість учасників протесту.

Поліція оцінює кількість демонстрантів у 20 тисяч осіб, тоді як організатори з коаліції "No G7" заявляють про 30 тисяч учасників.

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Активісти звинуватили поліцію у жорстких діях

Увечері 14 червня поліція перекрила район між набережною Вілсона та проспектом Франції.

За даними коаліції "No G7", майже 300 людей утримували кілька годин для перевірки документів. Останніх затриманих відпустили лише вранці 15 червня.

Учасники акції заявили про нестачу води та їжі під час затримання, а також звинуватили правоохоронців у провокаціях, насильстві та неодноразовому застосуванні сльозогінного газу.

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У заворушеннях звинувачують "чорний блок"

За інформацією поліції, до мирної ходи приєдналися близько 600 представників так званого "чорного блоку" – групи активістів у чорному одязі та масках.

Саме їх правоохоронці вважають причетними до актів вандалізму під час демонстрації.

Соціал-демократична партія Швейцарії своєю чергою заявила, що серед затриманих були люди, які не брали участі у заворушеннях і не підозрювалися у скоєнні правопорушень.

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