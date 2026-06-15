В "Дії" хотят запустить Реестр ущерба в отношении культурных ценностей, - Мудра

Украина рассчитывает на скорейшее открытие в приложении "Дія" возможности подачи заявлений в Международный реестр ущерба для Украины в связи с утратой культурных объектов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой в социальной сети Facebook.

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Учет потерь культурного наследия станет системным

По словам Мудрой, Россия системно наносит удары по украинскому культурному наследию. Каждый такой случай должен быть зафиксирован, оценен и компенсирован.

Она подчеркнула, что в структуре Международного реестра уже предусмотрены категории B2 и C2. Они охватывают повреждение, уничтожение или утрату объектов и зданий, относящихся к культурным ценностям.

Ожидается, что эти категории в ближайшее время откроют для подачи заявок через портал "Дія".

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Государство настаивает на компенсации убытков

Мудра подчеркнула, что каждый поврежденный музей, храм, архив или памятник архитектуры должны быть внесены в международную систему учета убытков.

Она также прокомментировала удар по Национальному заповеднику Киево-Печерская лавра.

"Мир должен увидеть полный счет ущерба, нанесенного Россией не только Украине, но и культурному наследию человечества. И этот счет должен быть оплачен государством-агрессором", — заявила Ирина Мудра.

В Офисе Президента Украины заявили, что российские войска с начала полномасштабного вторжения уничтожили в Украине 937 культурных сооружений и памятников.

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