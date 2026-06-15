У "Дії" хочуть запустити Реєстр збитків щодо культурних цінностей, - Мудра

Україна розраховує на якнайшвидше відкриття у застосунку "Дія" можливості подання заяв до Міжнародного реєстру збитків для України щодо втрат культурних об’єктів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої у соцмережі Facebook.

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Облік втрат культурної спадщини стане системним

За словами Мудрої, Росія системно завдає ударів по українській культурній спадщині. Кожен такий випадок має бути зафіксований, оцінений і компенсований.

Вона наголосила, що у структурі Міжнародного реєстру вже передбачені категорії B2 та C2. Вони охоплюють пошкодження, знищення або втрату об’єктів і будівель, які належать до культурних цінностей.

Очікується, що ці категорії найближчим часом відкриють для подання заяв через портал "Дія".

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Держава наполягає на компенсації збитків

Мудра підкреслила, що кожен пошкоджений музей, храм, архів або пам’ятка архітектури мають бути внесені до міжнародної системи обліку збитків.

Вона також прокоментувала удар по Національному заповіднику Києво-Печерська лавра.

"Світ має побачити повний рахунок збитків, завданих Росією не лише Україні, а й культурній спадщині людства. І цей рахунок має бути оплачений державою-агресором", - заявила Ірина Мудра.

В Офісі Президента України заявили, що російські війська від початку повномасштабного вторгнення знищили в Україні 937 культурних споруд та пам’яток.

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