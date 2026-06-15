Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 15 июня, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 15 июня в воздушном пространстве Украины зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 17:46 - БПЛА в Николаевской области, курс северо-восточный/северный.

В 18:12 — группа БПЛА курсом на Харьков.

В 19:26 — Сумская область: БПЛА мимо Ямполя в направлении Воронежа.

В 19:30 — ракета на Полтавщину.

Обновленная информация

В 19:34 - ракеты через Харьковщину! Курс на Полтавщину.

В 19:35 - ракеты мимо Берестина.

Обновленная информация

В 20:09 – Сумщина: группа БпЛА в направлении Шостки, Кролевца.

В 20:16 - реактивный БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей в направлении Томаковки.

В 20:46 - реактивный БпЛА курсом на Кривой Рог.

Берегите себя и оставайтесь в укрытиях!

Ранее сообщалось, что СБУ задержала агентку РФ, которая корректировала одну из самых масштабных атак на Киев 24 мая.

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