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Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 15 июня, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 15 июня в воздушном пространстве Украины зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 17:46 - БПЛА в Николаевской области, курс северо-восточный/северный.
В 18:12 — группа БПЛА курсом на Харьков.
В 19:26 — Сумская область: БПЛА мимо Ямполя в направлении Воронежа.
В 19:30 — ракета на Полтавщину.
Обновленная информация
В 19:34 - ракеты через Харьковщину! Курс на Полтавщину.
В 19:35 - ракеты мимо Берестина.
Обновленная информация
В 20:09 – Сумщина: группа БпЛА в направлении Шостки, Кролевца.
В 20:16 - реактивный БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей в направлении Томаковки.
В 20:46 - реактивный БпЛА курсом на Кривой Рог.
Берегите себя и оставайтесь в укрытиях!
- Ранее сообщалось, что СБУ задержала агентку РФ, которая корректировала одну из самых масштабных атак на Киев 24 мая.
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Ksenia VB
показать весь комментарий15.06.2026 20:16 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Володимир Омельянов
показать весь комментарий15.06.2026 20:51 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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