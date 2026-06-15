УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12131 відвідувач онлайн
Новини Атака безпілотників
1 297 4

Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 15 червня, - Повітряні сили (оновлено)

Атака безпілотників

Ввечері 15 червня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рух ворожих дронів

О 17:46 - БпЛА на Миколаївщині, курс північно-східний/північний.

О 18:12 - Група БпЛА курсом на Харків.

О 19:26 - Сумщина: БпЛА повз Ямпіль у напрямку Воронежа.

О 19:30 - Ракета на Полтавщину.

Оновлена інформація

О 19:34 - Ракети через Харківщину! Курс на Полтавщину.

О 19:35 - Ракети повз Берестин.

Оновлена інформація

О 20:09 - Сумщина: група БпЛА у напрямку Шостки, Кролевця.

О 20:16 - Реактивний БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей у напрямку Томаківки.

О 20:46 - Реактивний БпЛА курсом на Кривий Ріг.

Оновлена інформація

О 21:09 - БпЛА із Харківщини курсом на Полтавщину.

О 21:10 - Реактивний БпЛА повз Олександрію на Кременчук.

О 21:13 - Реактивний БпЛА змінив курс на Кропивницький.

Бережіть себе та перебувайте в укриттях!

  • Раніше повідомлялося, що СБУ затримала агентку РФ, яка коригувала одну з наймасштабніших атак на Київ 24 травня.

Також читайте: У "Дії" хочуть запустити Реєстр збитків щодо культурних цінностей, - Мудра

Автор: 

безпілотник БпЛА (5977) обстріл (34491) атака (1645) Шахед (2271)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
15.06.2026 20:16 Відповісти
Допоки не знищать найкривавішого терориста путіна ,рашиський терор не припинится, це маняк убивця .
показати весь коментар
15.06.2026 20:51 Відповісти

Фoльгагoловые 🇷🇺💩👉 -- ставят памятники и грозному , петру1, Катьке простиГосподи, чЛенину и сaтанину ---- которые уничтожали их миллллионами ❗❗.
А 👉 придираюьься к другим народам ,-- как им жить и какие памятники им воздвигать ❗❗ .

❗..🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

россия 6 букв ❗
поЦква 6 букв ❗
кремль 6 букв ❗ .........И это не совпадение ❗ ....
Вся история московии 👉
кровавая ❗
САТАНИНССКАЯ 😈❗ .
..
Неисправимая ...❗❗❗❗❗❗...... . рф -росцыякия ФАЛЬШИВАЯ ФЕЙКОВАЯ ФАШИССКАЯ ФEEKAЛЬНАЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!! ........................................................................................................................................... ...
Деды вайвайвали !!!!!
фожыздов мочили !!!!!!!!!!
а ... Внуки их
ВЛАСОВССКОЙ ТРЯПКОЙ - ПОЧТИЛИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
.
....
показати весь коментар
15.06.2026 21:24 Відповісти
Гундосий ще не відкликав сили сбс з БС?
показати весь коментар
15.06.2026 21:37 Відповісти
 
 