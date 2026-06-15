Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 15 червня, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 15 червня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 17:46 - БпЛА на Миколаївщині, курс північно-східний/північний.
О 18:12 - Група БпЛА курсом на Харків.
О 19:26 - Сумщина: БпЛА повз Ямпіль у напрямку Воронежа.
О 19:30 - Ракета на Полтавщину.
Оновлена інформація
О 19:34 - Ракети через Харківщину! Курс на Полтавщину.
О 19:35 - Ракети повз Берестин.
Оновлена інформація
О 20:09 - Сумщина: група БпЛА у напрямку Шостки, Кролевця.
О 20:16 - Реактивний БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей у напрямку Томаківки.
О 20:46 - Реактивний БпЛА курсом на Кривий Ріг.
Оновлена інформація
О 21:09 - БпЛА із Харківщини курсом на Полтавщину.
О 21:10 - Реактивний БпЛА повз Олександрію на Кременчук.
О 21:13 - Реактивний БпЛА змінив курс на Кропивницький.
Бережіть себе та перебувайте в укриттях!
- Раніше повідомлялося, що СБУ затримала агентку РФ, яка коригувала одну з наймасштабніших атак на Київ 24 травня.
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