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Новости Саммит G7
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Зеленский обсудил с президентом Швейцарии усиление ПВО и санкционное давление на РФ

Президент Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Швейцарии Ги Пармеленом в Женеве обсудил вопросы безопасности, укрепления противовоздушной обороны, санкционного давления на Россию и сотрудничества в энергетической сфере.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы государства.

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ПВО, фронт и российские атаки

Во время беседы стороны сосредоточили внимание на текущей ситуации с безопасностью в Украине. Зеленский проинформировал швейцарского президента о постоянных российских атаках, а также о ситуации на фронте.

Отдельно обсуждались потребности Украины в укреплении систем противовоздушной обороны.

"Поблагодарил Швейцарию за всю оказанную поддержку и, в частности, за готовность помогать в приближении мира", – отметил Владимир Зеленский.

Также президент Украины подчеркнул важность санкционного давления на Россию и действий партнеров, которые могут приблизить ее к переговорам.

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Санкции и энергетическое сотрудничество

Зеленский подчеркнул, что обсуждались санкционные меры, способные заставить Россию пойти на переговоры.

"И мы обсудили, какие санкционные шаги партнеров также могут заставить Россию сесть за стол переговоров", – сказал президент Украины.

Отдельной темой стало энергетическое сотрудничество между Украиной и Швейцарией. Зеленский отметил помощь Швейцарии во время отопительного сезона и рассчитывает на дальнейшую поддержку.

Как сообщалось, саммит "большой семерки" (G7) проходит сейчас, с 15 по 17 июня 2026 года, во французском городе Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера. Ключевой темой встречи мировых лидеров в этом году является обсуждение войны РФ против Украины и потенциальные мирные переговоры. Ожидается, что президент Владимир Зеленский примет участие в специальной сессии.

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Зеленский Владимир (24520) санкции (12068) энергетика (3491) Женева (126)
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Швейцарія має давню історію розробки та виготовлення *********** середнього калібру, які є основою для багатьох зенітних артилерійських комплексів світу.

RWM Schweiz AG

Це підприємство (колишня назва Oerlikon Contraves Pyrotec AG) розташоване у Швейцарії та входить до складу підрозділу Rheinmetall Air Defence. Воно спеціалізується на розробці та виробництві високоточних *********** середнього калібру (зокрема 35-мм) для наземних, корабельних та повітряних систем ППО. Саме тут виробляються програмовані снаряди типу Ahead, які використовуються в ******** зенітних комплексах Skyranger та Oerlikon GDF. Ці ж 35-мм снаряди підходять до німецьких зенітних самохідних установок Gepard.
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16.06.2026 01:41 Ответить
Через суворий закон про нейтралітет, уряд Швейцарії тривалий час блокував реекспорт своїх 35-мм зенітних снарядів до зони бойових дій (зокрема для українських ЗСУ).
Це змусило концерн Rheinmetall та уряди інших країн НАТО розгорнути нові, незалежні лінії виробництва аналогічних *********** у Німеччині та інших державах Європи.
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16.06.2026 01:42 Ответить
Від обговорення з пеньком в лісі більший ККД ніж з від цих "нейтральних".
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16.06.2026 03:59 Ответить
Ключове "ОБГОВОРИЛИ" зеля є актором розмовного жанру , то його робота.
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16.06.2026 06:58 Ответить
 
 