Зеленский обсудил с президентом Швейцарии усиление ПВО и санкционное давление на РФ
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Швейцарии Ги Пармеленом в Женеве обсудил вопросы безопасности, укрепления противовоздушной обороны, санкционного давления на Россию и сотрудничества в энергетической сфере.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы государства.
ПВО, фронт и российские атаки
Во время беседы стороны сосредоточили внимание на текущей ситуации с безопасностью в Украине. Зеленский проинформировал швейцарского президента о постоянных российских атаках, а также о ситуации на фронте.
Отдельно обсуждались потребности Украины в укреплении систем противовоздушной обороны.
"Поблагодарил Швейцарию за всю оказанную поддержку и, в частности, за готовность помогать в приближении мира", – отметил Владимир Зеленский.
Также президент Украины подчеркнул важность санкционного давления на Россию и действий партнеров, которые могут приблизить ее к переговорам.
Санкции и энергетическое сотрудничество
Зеленский подчеркнул, что обсуждались санкционные меры, способные заставить Россию пойти на переговоры.
"И мы обсудили, какие санкционные шаги партнеров также могут заставить Россию сесть за стол переговоров", – сказал президент Украины.
Отдельной темой стало энергетическое сотрудничество между Украиной и Швейцарией. Зеленский отметил помощь Швейцарии во время отопительного сезона и рассчитывает на дальнейшую поддержку.
Как сообщалось, саммит "большой семерки" (G7) проходит сейчас, с 15 по 17 июня 2026 года, во французском городе Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера. Ключевой темой встречи мировых лидеров в этом году является обсуждение войны РФ против Украины и потенциальные мирные переговоры. Ожидается, что президент Владимир Зеленский примет участие в специальной сессии.
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Це підприємство (колишня назва Oerlikon Contraves Pyrotec AG) розташоване у Швейцарії та входить до складу підрозділу Rheinmetall Air Defence. Воно спеціалізується на розробці та виробництві високоточних *********** середнього калібру (зокрема 35-мм) для наземних, корабельних та повітряних систем ППО. Саме тут виробляються програмовані снаряди типу Ahead, які використовуються в ******** зенітних комплексах Skyranger та Oerlikon GDF. Ці ж 35-мм снаряди підходять до німецьких зенітних самохідних установок Gepard.
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