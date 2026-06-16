Зеленский обсудил с президентом Швейцарии усиление ПВО и санкционное давление на РФ

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Швейцарии Ги Пармеленом в Женеве обсудил вопросы безопасности, укрепления противовоздушной обороны, санкционного давления на Россию и сотрудничества в энергетической сфере.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы государства.

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ПВО, фронт и российские атаки

Во время беседы стороны сосредоточили внимание на текущей ситуации с безопасностью в Украине. Зеленский проинформировал швейцарского президента о постоянных российских атаках, а также о ситуации на фронте.

Отдельно обсуждались потребности Украины в укреплении систем противовоздушной обороны.

"Поблагодарил Швейцарию за всю оказанную поддержку и, в частности, за готовность помогать в приближении мира", – отметил Владимир Зеленский.

Также президент Украины подчеркнул важность санкционного давления на Россию и действий партнеров, которые могут приблизить ее к переговорам.

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Санкции и энергетическое сотрудничество

Зеленский подчеркнул, что обсуждались санкционные меры, способные заставить Россию пойти на переговоры.

"И мы обсудили, какие санкционные шаги партнеров также могут заставить Россию сесть за стол переговоров", – сказал президент Украины.

Отдельной темой стало энергетическое сотрудничество между Украиной и Швейцарией. Зеленский отметил помощь Швейцарии во время отопительного сезона и рассчитывает на дальнейшую поддержку.

Как сообщалось, саммит "большой семерки" (G7) проходит сейчас, с 15 по 17 июня 2026 года, во французском городе Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера. Ключевой темой встречи мировых лидеров в этом году является обсуждение войны РФ против Украины и потенциальные мирные переговоры. Ожидается, что президент Владимир Зеленский примет участие в специальной сессии.

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