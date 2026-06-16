Зеленський обговорив із президентом Швейцарії посилення ППО та санкційний тиск на РФ

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Швейцарії Гі Пармеленом у Женеві обговорив питання безпеки, посилення протиповітряної оборони, санкційний тиск на Росію та співпрацю в енергетичній сфері.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві глави держави.

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ППО, фронт і російські атаки

Під час розмови сторони зосередили увагу на поточній безпековій ситуації в Україні. Зеленський поінформував швейцарського президента про постійні російські атаки, а також про ситуацію на фронті.

Окремо обговорювалися потреби України для посилення систем протиповітряної оборони.

"Подякував Швейцарії за всю надану підтримку і, зокрема, за готовність допомагати в наближенні миру", – зазначив Володимир Зеленський.

Також президент України наголосив на важливості санкційного тиску на Росію та дій партнерів, які можуть наблизити її до переговорів.

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Санкції та енергетична співпраця

Зеленський підкреслив, що обговорювалися санкційні кроки, здатні змусити Росію піти на переговори.

"І ми обговорили, які санкційні кроки партнерів теж можуть примусити Росію сісти за стіл переговорів", – сказав президент України.

Окремою темою стала енергетична співпраця між Україною та Швейцарією. Зеленський відзначив допомогу Швейцарії під час опалювального сезону та розраховує на подальшу підтримку.

Як повідомлялося, саміт "великої сімки" (G7) проходить зараз, з 15 по 17 червня 2026 року, у французькому місті Евіан-ле-Бен на березі Женевського озера. Ключовою темою цьогорічної зустрічі світових лідерів є обговорення війни РФ проти України та потенційні мирні переговори. Очікується, що президент Володимир Зеленський візьме участь у спеціальній сесії.

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