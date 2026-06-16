$150 тыс. за закрытие дела: НАБУ разоблачило сотрудника СБУ на взятке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Антикоррупционные органы сообщили о предъявлении подозрения сотруднику СБУ, подстрекавшего представителя бизнеса дать взятку правоохранителям, чтобы вернуть изъятые во время обыска деньги и закрыть уголовное дело.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
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"В мае 2025 года на одном из предприятий в Запорожье был проведен обыск, в ходе которого были изъяты наличные средства на общую сумму более 6 млн грн.
Руководитель компании через своего знакомого решил выяснить причины таких действий правоохранителей. Этот знакомый обратился за информацией к сотруднику СБУ, который вместо объяснений предложил "решить проблему" за деньги", - говорится в сообщении.
По данным Бюро, сначала речь шла о возврате денег за половину изъятой суммы.
Однако впоследствии за $150 тыс. чиновник пообещал договориться с правоохранителями не только о возврате всех средств, но и о полном закрытии уголовного дела.
Досудебное расследование продолжается.
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