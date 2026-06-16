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$150 тыс. за закрытие дела: НАБУ разоблачило сотрудника СБУ на взятке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Антикоррупционные органы сообщили о предъявлении подозрения сотруднику СБУ, подстрекавшего представителя бизнеса дать взятку правоохранителям, чтобы вернуть изъятые во время обыска деньги и закрыть уголовное дело.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"В мае 2025 года на одном из предприятий в Запорожье был проведен обыск, в ходе которого были изъяты наличные средства на общую сумму более 6 млн грн.

Руководитель компании через своего знакомого решил выяснить причины таких действий правоохранителей. Этот знакомый обратился за информацией к сотруднику СБУ, который вместо объяснений предложил "решить проблему" за деньги", - говорится в сообщении.

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По данным Бюро, сначала речь шла о возврате денег за половину изъятой суммы.

Однако впоследствии за $150 тыс. чиновник пообещал договориться с правоохранителями не только о возврате всех средств, но и о полном закрытии уголовного дела.

Досудебное расследование продолжается.

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НАБУ разоблачило сотрудника СБУ на взятке: подробности
НАБУ разоблачило сотрудника СБУ на взятке: подробности
НАБУ разоблачило сотрудника СБУ на взятке: подробности

Автор: 

НАБУ (4850) взятка (6163) СБУ (20770)
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ПРИКРО,дуже прикро,але астина СБУ---"працю" на свій карман.
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16.06.2026 10:44 Ответить
Гірше, на Ворогів України. Маріупіль 3,14дари взяли тільки завдяки тому, що швидко просунулися з Криму, а просунулися, тому що там не було фортифікацій... Якби не це СБУ, можливо, не було б у кацапів і Маріка і ЗАЕС
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16.06.2026 10:59 Ответить
СБУ на той час керував близький друг Зеленського. Не нагадаєш, як його звуть?
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16.06.2026 11:44 Ответить
Ця історія з продажним істотами в СБУ, тягнеться з часів ще кучми-деркача старого, упродовж 25 років!! Хорошковський з наливайченком та представником з батьківщини від СБУ ще більше можуть навести таких прикладів та бездіяльності КАДРОВИКІВ з СБУ і їх рукавадітелей з рукамиЗАГРЕБУЩИМИ та майновим статками з ФОПами їх жінок з родичами!!
Це лайно, розказане по усій Україні і смердить московією!
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16.06.2026 12:59 Ответить
Тепер "під заставу" , потім "сроки давності" і остаточна свобода...
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16.06.2026 10:50 Ответить
Але усі кєровніки, ну ні сном, ні духом, про таке повсякдення і не ЗНАЛИ!?!? Кадрові трудяги з СБУ, можуть це засвідчити, прямо поруч з ФОПами своїх родичів!!?!
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16.06.2026 13:02 Ответить
У нас закони створені корупціонерами для корупціонерів. От взяли на хабарі. "На гарячому". Вийшов під заставу і починає затягувати справу. Через три роки спливають сроки даності і справу закривають. Біографія чиста - "не судимий". Продовжуй...
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16.06.2026 13:08 Ответить
Ця бездіяльність від прикоритних осіб, і спонукає до Суду Лінча або до дієвої люстрації простою вірьовкою!! Наочно, і без повторних рецедивів такою істотою!! Сирійці це провели на пракьтці, і гірше не стало!! Ще і сьгодні вони ловлять асадівську нечисть та вішають її!!
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16.06.2026 13:13 Ответить
Недарма так міцно влада тримається за Управління К в СБУ...... Цеж просто ОДИН попався.всього один....
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16.06.2026 12:12 Ответить
 
 