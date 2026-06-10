Раскрыта схема хищения военного имущества: среди подозреваемых - заместитель командира одной из воинских частей, - НАБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Антикоррупционные органы раскрыли масштабную схему хищения военного имущества с участием заместителя командира одной из воинских частей в Харьковской области.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
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Установлено, что в течение 2022-2024 гг. группа компаний и ФЛП, фактически подконтрольная двум лицам, поставила государственным оборонным предприятиям запчасти к бронетехнике на сумму более 350 млн грн.
"При этом никаких легальных источников происхождения этой продукции не существовало, а часть поставленного имущества ранее хранилась в одной из воинских частей Харьковской области. В начале полномасштабного вторжения его списали как якобы уничтоженное в результате российских ракетно-бомбовых ударов", - говорится в сообщении.
По данным НАБУ, реализации преступного замысла способствовал бывший заместитель командира воинской части. Чиновник систематически уклонялся от выполнения обязанностей по учету и сохранности вверенного ему военного имущества.
"За это получил от организатора схемы неправомерную выгоду на сумму не менее 2,8 млн грн. Взятка предоставлялась в скрытой форме - путем оплаты бытового оборудования, строительных материалов и других товаров для личного пользования экс-чиновника", - отметили в Бюро.
В настоящее время сообщено о подозрении бывшему заместителю командира воинской части - ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 (хищение военного имущества), ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ст. 366-3 (недекларирование) УК Украины и организатору схемы - ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды) УК Украины.
Устанавливаются другие возможные участники преступления.
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Кредісові та бойко, як зами отого міністра непрохідного, з подєльніками, зовсім не беруть участі у його розкраданні???
пресконференція Портникова -Про українську ідентичність, «плівки Міндіча» і майбутнє. Віталій Портников на DOU Day 2026
"Мабуть одне із найвеселіших інтерв'ю з Портниковим. Це має бути в топі. Щоб інтерв'ювати Портникова треба мати неабиякий багаж знань, досвіду і бути в матеріалі.Проте в даному випадку підготовленість програмного директора зробила протилежний ефект, що зробило інтерв'ю знаковим!"
Натомість в нас - ч. 4 ст. 410 (викрадення військового майна), ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди), ст. 366-3 (недекларування) КК України та організатору схеми - ч. 3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди)
Потім - "угода зі слідством" - і фсьо !
да, крадуть.
а ви б не крали?
давайте про позитивне та переможне!
невже ви не бачили як потужно та повільно пролітала наша фламінга?
питання з фламінгами вже закрито?
там ніхто не краде, не крав і красти не буде?
династія, абрамовіч, атака москви, безкінечна гундоса зелена брехня.....?
вже не цікаво?
давайте свіженького! десь комбат, щось на так оприходував чи не там зберігав, набу тут як тут!
що там по статуту? порушив?
ах ти ж крадій......
А виявляється, на це роками виділялися і були "освоєні" чималі кошти з бюджету.
Здається, лише минулого року припинили виділяти гроші під цю програму.
Хтось бачив ті дерева?
може це?
Чи слідчі обережно встановлюватимуть, кого "не можна чіпати"?
Завжди будьте Головним,а не заступником!