Раскрыта схема хищения военного имущества: среди подозреваемых - заместитель командира одной из воинских частей, - НАБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Антикоррупционные органы раскрыли масштабную схему хищения военного имущества с участием заместителя командира одной из воинских частей в Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Установлено, что в течение 2022-2024 гг. группа компаний и ФЛП, фактически подконтрольная двум лицам, поставила государственным оборонным предприятиям запчасти к бронетехнике на сумму более 350 млн грн.

"При этом никаких легальных источников происхождения этой продукции не существовало, а часть поставленного имущества ранее хранилась в одной из воинских частей Харьковской области. В начале полномасштабного вторжения его списали как якобы уничтоженное в результате российских ракетно-бомбовых ударов", - говорится в сообщении.

Смотрите: Схема на 150 млн грн: "Оператор ГТС" закупал защиту со 100% маржой, - Железняк. ВИДЕО

По данным НАБУ, реализации преступного замысла способствовал бывший заместитель командира воинской части. Чиновник систематически уклонялся от выполнения обязанностей по учету и сохранности вверенного ему военного имущества.

"За это получил от организатора схемы неправомерную выгоду на сумму не менее 2,8 млн грн. Взятка предоставлялась в скрытой форме - путем оплаты бытового оборудования, строительных материалов и других товаров для личного пользования экс-чиновника", - отметили в Бюро.

В настоящее время сообщено о подозрении бывшему заместителю командира воинской части - ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 (хищение военного имущества), ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ст. 366-3 (недекларирование) УК Украины и организатору схемы - ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды) УК Украины.

Устанавливаются другие возможные участники преступления.

Читайте также: 126 млн грн убытков от поставки некачественных запчастей к бронетехнике: дело передано в суд, - Кравченко









