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Новости Фото Коррупция в оборонных закупках
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Раскрыта схема хищения военного имущества: среди подозреваемых - заместитель командира одной из воинских частей, - НАБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Антикоррупционные органы раскрыли масштабную схему хищения военного имущества с участием заместителя командира одной из воинских частей в Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Установлено, что в течение 2022-2024 гг. группа компаний и ФЛП, фактически подконтрольная двум лицам, поставила государственным оборонным предприятиям запчасти к бронетехнике на сумму более 350 млн грн.

"При этом никаких легальных источников происхождения этой продукции не существовало, а часть поставленного имущества ранее хранилась в одной из воинских частей Харьковской области. В начале полномасштабного вторжения его списали как якобы уничтоженное в результате российских ракетно-бомбовых ударов", - говорится в сообщении.

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По данным НАБУ, реализации преступного замысла способствовал бывший заместитель командира воинской части. Чиновник систематически уклонялся от выполнения обязанностей по учету и сохранности вверенного ему военного имущества.

"За это получил от организатора схемы неправомерную выгоду на сумму не менее 2,8 млн грн. Взятка предоставлялась в скрытой форме - путем оплаты бытового оборудования, строительных материалов и других товаров для личного пользования экс-чиновника", - отметили в Бюро.

В настоящее время сообщено о подозрении бывшему заместителю командира воинской части - ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 (хищение военного имущества), ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ст. 366-3 (недекларирование) УК Украины и организатору схемы - ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды) УК Украины.

Устанавливаются другие возможные участники преступления.

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НАБУ раскрыло коррупционную схему в оборонной сфере: что известно?
НАБУ раскрыло коррупционную схему в оборонной сфере: что известно?
НАБУ раскрыло коррупционную схему в оборонной сфере: что известно?
НАБУ раскрыло коррупционную схему в оборонной сфере: что известно?
НАБУ раскрыло коррупционную схему в оборонной сфере: что известно?

Автор: 

НАБУ (4847) коррупция (8780)
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Топ комментарии
+6
Так це всюди і тотально, що на лбз що на третій лінії що в глибокому тилу.
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10.06.2026 15:52 Ответить
+5
ГОТОВИЙ - ДЕПУТАТ, МЕР або ГОЛОВА АДМІНІСТРАЦІЇ - голосуймо за військових! вони - інші
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10.06.2026 15:55 Ответить
+3
Чому яйцесяйний Рєзніков досі на волі?
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10.06.2026 16:01 Ответить
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Так це всюди і тотально, що на лбз що на третій лінії що в глибокому тилу.
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10.06.2026 15:52 Ответить
І головне, що в цій схемі купа волонтерів, які раді «допомогти» армії торганути майном і обнал зробити.
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10.06.2026 16:05 Ответить
Кузьмук, гриценко, єжель, єнахуров, разом з їх корєшом мертвечуком і клюєвими, глибоко зхвильовані таким відчуженням, отого - «надлишковОГО військовОГО майнА ЗСУ»???
Кредісові та бойко, як зами отого міністра непрохідного, з подєльніками, зовсім не беруть участі у його розкраданні???
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10.06.2026 16:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uNZtPI-fkbk

пресконференція Портникова -Про українську ідентичність, «плівки Міндіча» і майбутнє. Віталій Портников на DOU Day 2026
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10.06.2026 16:07 Ответить
один з коментів з ціїє бесіди
"Мабуть одне із найвеселіших інтерв'ю з Портниковим. Це має бути в топі. Щоб інтерв'ювати Портникова треба мати неабиякий багаж знань, досвіду і бути в матеріалі.Проте в даному випадку підготовленість програмного директора зробила протилежний ефект, що зробило інтерв'ю знаковим!"
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10.06.2026 16:19 Ответить
Мародерство під час війни - розстріл .
Натомість в нас - ч. 4 ст. 410 (викрадення військового майна), ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди), ст. 366-3 (недекларування) КК України та організатору схеми - ч. 3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди)
Потім - "угода зі слідством" - і фсьо !
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10.06.2026 15:53 Ответить
В нас взагалі це не злочин дивлячись на рішення судів.
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10.06.2026 16:06 Ответить
Так військової прокуратури як і суддів немає, але є всп яке незрозуміло чим займається крім чилу на блокпостах
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10.06.2026 17:40 Ответить
ГОТОВИЙ - ДЕПУТАТ, МЕР або ГОЛОВА АДМІНІСТРАЦІЇ - голосуймо за військових! вони - інші
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10.06.2026 15:55 Ответить
То не військові, то мародери.
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10.06.2026 16:00 Ответить
Странный военный... Украдено на 350 млн грн., а получил - 2,8 млн. Меньше одного прОцента. Казнокрады такого могут назвать "дурачок".
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10.06.2026 16:00 Ответить
Чому яйцесяйний Рєзніков досі на волі?
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10.06.2026 16:01 Ответить
Тому, що не лох. Крав як правильний пацан - багато і неприкрито.
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10.06.2026 16:07 Ответить
та шо ви ото починаєте!
да, крадуть.
а ви б не крали?
давайте про позитивне та переможне!
невже ви не бачили як потужно та повільно пролітала наша фламінга?

питання з фламінгами вже закрито?
там ніхто не краде, не крав і красти не буде?

династія, абрамовіч, атака москви, безкінечна гундоса зелена брехня.....?
вже не цікаво?

давайте свіженького! десь комбат, щось на так оприходував чи не там зберігав, набу тут як тут!
що там по статуту? порушив?
ах ти ж крадій......
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10.06.2026 16:02 Ответить
Тут пан Поярков дещо нагадав. Хтось ще пам'ятає "мільярд дерев"?
А виявляється, на це роками виділялися і були "освоєні" чималі кошти з бюджету.
Здається, лише минулого року припинили виділяти гроші під цю програму.
Хтось бачив ті дерева?
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10.06.2026 16:14 Ответить
кажуть, що на дні дніпра після руйнування каховської дамби якийсь чарівний ліс з купою, вже дерев.
може це?
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10.06.2026 16:21 Ответить
За кілька років так виріс, що там мабуть вже й дикий кабан не протиснеться
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10.06.2026 16:59 Ответить
Саме так. Там, де була вода, на місці Каховського водосховища зараз справжні джунглі. На жаль, кацапи цім користуються - підбираються майже до передмість Запоріжжя. Хлопці казали - ловили діверсантів в Балабино - це півгодини на велосіпеді до південного мікрорайону (Піски народною мовою).
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10.06.2026 17:44 Ответить
Треба ще спрстити списання «викрристаного» та «втраченого» через бойові дії майна в/ч, то скоро будуть і «ресурс» продавати один одному ....десь маєтки будувати один одному
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10.06.2026 16:03 Ответить
Обменять эту тварь на Азовца который сейчас находится в российском плену, а с ним пусть они там делают что хотят - все-равно предатель..
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10.06.2026 16:08 Ответить
"Встановлюються інші можливі учасники злочину" - а що, та "група компаній і ФОПів, фактично підконтрольна двом особам", знаходиться десь на Марсі і ніде не зареєстрована? Що там встановлювати? Є документи, є продавці, поїхали і взяли тепленьких попід білі рученьки.
Чи слідчі обережно встановлюватимуть, кого "не можна чіпати"?
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10.06.2026 16:10 Ответить
Яке суспільство таке й військо
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10.06.2026 16:20 Ответить
Цікаво,що де б хто коли що не грабував,мародерив,завжди причетний саме Заступник,та ніколи Командир/Начальник.
Завжди будьте Головним,а не заступником!
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10.06.2026 16:30 Ответить
Чергові, мабуть тисячні ''свинарчуки'' імені Зеленського?
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10.06.2026 16:53 Ответить
це офицери застоя вони тильки крали все що бачили на передок не заженеш таких 80 видсоткив прийде час будуть бити себе в груди що вони герои
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10.06.2026 17:01 Ответить
 
 