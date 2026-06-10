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Новини Фото Корупція в оборонних закупівлях
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Викрито схему розкрадання військового майна: серед підозрюваних заступник командира однієї з в/ч, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Антикорупційні органи викрили масштабну схему розкрадання військового майна за участю заступника командира однієї з військових частин на Харківщині.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Встановлено, що протягом 2022-2024 рр. група компаній і ФОПів, фактично підконтрольна двом особам, поставила державним оборонним підприємствам запчастини до бронетехніки на понад 350 млн грн.

"Водночас жодних легальних джерел походження цієї продукції не існувало, а частина поставленого майна раніше зберігалася в одній із військових частин Харківщини. На початку повномасштабного вторгнення його списали як нібито знищене внаслідок російських ракетно-бомбових ударів", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Схема на 150 млн грн: "Оператор ГТС" закуповував захист зі 100% маржею, - Железняк. ВIДЕО

За даними НАБУ, реалізації злочинного задуму сприяв колишній заступник командира військової частини. Посадовець систематично ухилявся від виконання обов’язків щодо обліку та збереження ввіреного йому військового майна.

"За це отримав від організатора схеми неправомірну вигоду на суму щонайменше 2,8 млн грн. Хабар надавався у прихованій формі - шляхом оплати побутового обладнання, будівельних матеріалів та інших товарів для особистого користування експосадовця", - зазначили у Бюро.

Наразі повідомлено про підозру колишньому заступнику командира в/ч - ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 (викрадення військового майна), ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди), ст. 366-3 (недекларування) КК України та організатору схеми - ч. 3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди) КК України.

Встановлюються інші можливі учасники злочину.

Також читайте: 126 млн грн збитків на поставці неякісних запчастин до бронетехніки: справу передано до суду, - Кравченко

НАБУ викрило корупційну схему в оборонній сфері: що відомо?
НАБУ викрило корупційну схему в оборонній сфері: що відомо?
НАБУ викрило корупційну схему в оборонній сфері: що відомо?
НАБУ викрило корупційну схему в оборонній сфері: що відомо?
НАБУ викрило корупційну схему в оборонній сфері: що відомо?

Автор: 

НАБУ (5743) корупція (5086)
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Топ коментарі
+4
Так це всюди і тотально, що на лбз що на третій лінії що в глибокому тилу.
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10.06.2026 15:52 Відповісти
+4
А ви ,лошари,донатьте!
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10.06.2026 15:52 Відповісти
+4
ГОТОВИЙ - ДЕПУТАТ, МЕР або ГОЛОВА АДМІНІСТРАЦІЇ - голосуймо за військових! вони - інші
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10.06.2026 15:55 Відповісти
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Так це всюди і тотально, що на лбз що на третій лінії що в глибокому тилу.
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10.06.2026 15:52 Відповісти
І головне, що в цій схемі купа волонтерів, які раді «допомогти» армії торганути майном і обнал зробити.
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10.06.2026 16:05 Відповісти
Кузьмук, гриценко, єжель, єнахуров, разом з їх корєшом мертвечуком і клюєвими, глибоко зхвильовані таким відчуженням, отого - «надлишковОГО військовОГО майнА ЗСУ»???
Кредісові та бойко, як зами отого міністра непрохідного, з подєльніками, зовсім не беруть участі у його розкраданні???
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10.06.2026 16:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uNZtPI-fkbk

пресконференція Портникова -Про українську ідентичність, «плівки Міндіча» і майбутнє. Віталій Портников на DOU Day 2026
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10.06.2026 16:07 Відповісти
один з коментів з ціїє бесіди
"Мабуть одне із найвеселіших інтерв'ю з Портниковим. Це має бути в топі. Щоб інтерв'ювати Портникова треба мати неабиякий багаж знань, досвіду і бути в матеріалі.Проте в даному випадку підготовленість програмного директора зробила протилежний ефект, що зробило інтерв'ю знаковим!"
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10.06.2026 16:19 Відповісти
А ви ,лошари,донатьте!
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10.06.2026 15:52 Відповісти
Мародерство під час війни - розстріл .
Натомість в нас - ч. 4 ст. 410 (викрадення військового майна), ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди), ст. 366-3 (недекларування) КК України та організатору схеми - ч. 3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди)
Потім - "угода зі слідством" - і фсьо !
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10.06.2026 15:53 Відповісти
В нас взагалі це не злочин дивлячись на рішення судів.
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10.06.2026 16:06 Відповісти
ГОТОВИЙ - ДЕПУТАТ, МЕР або ГОЛОВА АДМІНІСТРАЦІЇ - голосуймо за військових! вони - інші
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10.06.2026 15:55 Відповісти
То не військові, то мародери.
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10.06.2026 16:00 Відповісти
Странный военный... Украдено на 350 млн грн., а получил - 2,8 млн. Меньше одного прОцента. Казнокрады такого могут назвать "дурачок".
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10.06.2026 16:00 Відповісти
Чому яйцесяйний Рєзніков досі на волі?
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10.06.2026 16:01 Відповісти
Тому, що не лох. Крав як правильний пацан - багато і неприкрито.
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10.06.2026 16:07 Відповісти
та шо ви ото починаєте!
да, крадуть.
а ви б не крали?
давайте про позитивне та переможне!
невже ви не бачили як потужно та повільно пролітала наша фламінга?

питання з фламінгами вже закрито?
там ніхто не краде, не крав і красти не буде?

династія, абрамовіч, атака москви, безкінечна гундоса зелена брехня.....?
вже не цікаво?

давайте свіженького! десь комбат, щось на так оприходував чи не там зберігав, набу тут як тут!
що там по статуту? порушив?
ах ти ж крадій......
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10.06.2026 16:02 Відповісти
Тут пан Поярков дещо нагадав. Хтось ще пам'ятає "мільярд дерев"?
А виявляється, на це роками виділялися і були "освоєні" чималі кошти з бюджету.
Здається, лише минулого року припинили виділяти гроші під цю програму.
Хтось бачив ті дерева?
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10.06.2026 16:14 Відповісти
кажуть, що на дні дніпра після руйнування каховської дамби якийсь чарівний ліс з купою, вже дерев.
може це?
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10.06.2026 16:21 Відповісти
Треба ще спрстити списання «викрристаного» та «втраченого» через бойові дії майна в/ч, то скоро будуть і «ресурс» продавати один одному ....десь маєтки будувати один одному
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10.06.2026 16:03 Відповісти
Обменять эту тварь на Азовца который сейчас находится в российском плену, а с ним пусть они там делают что хотят - все-равно предатель..
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10.06.2026 16:08 Відповісти
"Встановлюються інші можливі учасники злочину" - а що, та "група компаній і ФОПів, фактично підконтрольна двом особам", знаходиться десь на Марсі і ніде не зареєстрована? Що там встановлювати? Є документи, є продавці, поїхали і взяли тепленьких попід білі рученьки.
Чи слідчі обережно встановлюватимуть, кого "не можна чіпати"?
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10.06.2026 16:10 Відповісти
Яке суспільство таке й військо
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10.06.2026 16:20 Відповісти
Цікаво,що де б хто коли що не грабував,мародерив,завжди причетний саме Заступник,та ніколи Командир/Начальник.
Завжди будьте Головним,а не заступником!
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10.06.2026 16:30 Відповісти
Чергові, мабуть тисячні ''свинарчуки'' імені Зеленського?
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10.06.2026 16:53 Відповісти
 
 