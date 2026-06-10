Викрито схему розкрадання військового майна: серед підозрюваних заступник командира однієї з в/ч, - НАБУ. ФОТОрепортаж
Антикорупційні органи викрили масштабну схему розкрадання військового майна за участю заступника командира однієї з військових частин на Харківщині.
Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Встановлено, що протягом 2022-2024 рр. група компаній і ФОПів, фактично підконтрольна двом особам, поставила державним оборонним підприємствам запчастини до бронетехніки на понад 350 млн грн.
"Водночас жодних легальних джерел походження цієї продукції не існувало, а частина поставленого майна раніше зберігалася в одній із військових частин Харківщини. На початку повномасштабного вторгнення його списали як нібито знищене внаслідок російських ракетно-бомбових ударів", - йдеться в повідомленні.
За даними НАБУ, реалізації злочинного задуму сприяв колишній заступник командира військової частини. Посадовець систематично ухилявся від виконання обов’язків щодо обліку та збереження ввіреного йому військового майна.
"За це отримав від організатора схеми неправомірну вигоду на суму щонайменше 2,8 млн грн. Хабар надавався у прихованій формі - шляхом оплати побутового обладнання, будівельних матеріалів та інших товарів для особистого користування експосадовця", - зазначили у Бюро.
Наразі повідомлено про підозру колишньому заступнику командира в/ч - ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 (викрадення військового майна), ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди), ст. 366-3 (недекларування) КК України та організатору схеми - ч. 3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди) КК України.
Встановлюються інші можливі учасники злочину.
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Кредісові та бойко, як зами отого міністра непрохідного, з подєльніками, зовсім не беруть участі у його розкраданні???
пресконференція Портникова -Про українську ідентичність, «плівки Міндіча» і майбутнє. Віталій Портников на DOU Day 2026
"Мабуть одне із найвеселіших інтерв'ю з Портниковим. Це має бути в топі. Щоб інтерв'ювати Портникова треба мати неабиякий багаж знань, досвіду і бути в матеріалі.Проте в даному випадку підготовленість програмного директора зробила протилежний ефект, що зробило інтерв'ю знаковим!"
Натомість в нас - ч. 4 ст. 410 (викрадення військового майна), ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди), ст. 366-3 (недекларування) КК України та організатору схеми - ч. 3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди)
Потім - "угода зі слідством" - і фсьо !
да, крадуть.
а ви б не крали?
давайте про позитивне та переможне!
невже ви не бачили як потужно та повільно пролітала наша фламінга?
питання з фламінгами вже закрито?
там ніхто не краде, не крав і красти не буде?
династія, абрамовіч, атака москви, безкінечна гундоса зелена брехня.....?
вже не цікаво?
давайте свіженького! десь комбат, щось на так оприходував чи не там зберігав, набу тут як тут!
що там по статуту? порушив?
ах ти ж крадій......
А виявляється, на це роками виділялися і були "освоєні" чималі кошти з бюджету.
Здається, лише минулого року припинили виділяти гроші під цю програму.
Хтось бачив ті дерева?
може це?
Чи слідчі обережно встановлюватимуть, кого "не можна чіпати"?
Завжди будьте Головним,а не заступником!