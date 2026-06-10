Викрито схему розкрадання військового майна: серед підозрюваних заступник командира однієї з в/ч, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Антикорупційні органи викрили масштабну схему розкрадання військового майна за участю заступника командира однієї з військових частин на Харківщині.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Встановлено, що протягом 2022-2024 рр. група компаній і ФОПів, фактично підконтрольна двом особам, поставила державним оборонним підприємствам запчастини до бронетехніки на понад 350 млн грн.

"Водночас жодних легальних джерел походження цієї продукції не існувало, а частина поставленого майна раніше зберігалася в одній із військових частин Харківщини. На початку повномасштабного вторгнення його списали як нібито знищене внаслідок російських ракетно-бомбових ударів", - йдеться в повідомленні.

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За даними НАБУ, реалізації злочинного задуму сприяв колишній заступник командира військової частини. Посадовець систематично ухилявся від виконання обов’язків щодо обліку та збереження ввіреного йому військового майна.

"За це отримав від організатора схеми неправомірну вигоду на суму щонайменше 2,8 млн грн. Хабар надавався у прихованій формі - шляхом оплати побутового обладнання, будівельних матеріалів та інших товарів для особистого користування експосадовця", - зазначили у Бюро.

Наразі повідомлено про підозру колишньому заступнику командира в/ч - ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 (викрадення військового майна), ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди), ст. 366-3 (недекларування) КК України та організатору схеми - ч. 3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди) КК України.

Встановлюються інші можливі учасники злочину.

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