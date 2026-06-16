$150 тис. за закриття провадження: НАБУ викрило співробітника СБУ на хабарі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Антикорупційні органи повідомили про підозру працівнику СБУ, який підбурював представника бізнесу дати хабар правоохоронцям, щоб повернути вилучені під час обшуку гроші та закрити кримінальне провадження.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"У травні 2025 року відбувся обшук на одному з підприємств у Запоріжжі, під час якого вилучили готівкові кошти на загальну суму понад 6 млн грн.



Керівник компанії через свого знайомого вирішив з’ясувати причини таких дій правоохоронців. Цей знайомий звернувся за інформацією до співробітника СБУ, який замість пояснень запропонував "вирішити проблему" за гроші", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Викрито схему розкрадання військового майна: серед підозрюваних заступник командира однієї з в/ч, - НАБУ. ФОТОрепортаж

За даними Бюро, спочатку йшлося про повернення грошей за половину вилученої суми.

Проте згодом за $150 тис. службовець пообіцяв домовитися з правоохоронцями не лише про повернення всіх коштів, а й про повне закриття кримінальної справи.

Досудове розслідування триває.

Читайте: НАБУ оголосило результати виборів до Ради громадського контролю: хто увійшов до нового складу





