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Новини Хабарники
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$150 тис. за закриття провадження: НАБУ викрило співробітника СБУ на хабарі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Антикорупційні органи повідомили про підозру працівнику СБУ, який підбурював представника бізнесу дати хабар правоохоронцям, щоб повернути вилучені під час обшуку гроші та закрити кримінальне провадження.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"У травні 2025 року відбувся обшук на одному з підприємств у Запоріжжі, під час якого вилучили готівкові кошти на загальну суму понад 6 млн грн.

Керівник компанії через свого знайомого вирішив з’ясувати причини таких дій правоохоронців. Цей знайомий звернувся за інформацією до співробітника СБУ, який замість пояснень запропонував "вирішити проблему" за гроші", - йдеться в повідомленні.

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За даними Бюро, спочатку йшлося про повернення грошей за половину вилученої суми.

Проте згодом за $150 тис. службовець пообіцяв домовитися з правоохоронцями не лише про повернення всіх коштів, а й про повне закриття кримінальної справи.

Досудове розслідування триває.

Читайте: НАБУ оголосило результати виборів до Ради громадського контролю: хто увійшов до нового складу

НАБУ викрило працівника СБУ на хабарі: подробиці
НАБУ викрило працівника СБУ на хабарі: подробиці
НАБУ викрило працівника СБУ на хабарі: подробиці

Автор: 

НАБУ (5746) хабар (4793) СБУ (13965)
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ПРИКРО,дуже прикро,але астина СБУ---"працю" на свій карман.
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16.06.2026 10:44 Відповісти
Гірше, на Ворогів України. Маріупіль 3,14дари взяли тільки завдяки тому, що швидко просунулися з Криму, а просунулися, тому що там не було фортифікацій... Якби не це СБУ, можливо, не було б у кацапів і Маріка і ЗАЕС
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16.06.2026 10:59 Відповісти
СБУ на той час керував близький друг Зеленського. Не нагадаєш, як його звуть?
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16.06.2026 11:44 Відповісти
Це має значення? А те, що відкриті російські агенти ставилися на керівні посади і ЖОДЕН !!! офіцер не виніс це на загал, не подав рапорт, не згадав про честь офіцера, а всі схилили голови і пішли виконувати завдання російських агентів - це вам ні про що не говорить?
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16.06.2026 13:28 Відповісти
Ця історія з продажним істотами в СБУ, тягнеться з часів ще кучми-деркача старого, упродовж 25 років!! Хорошковський з наливайченком та представником з батьківщини від СБУ ще більше можуть навести таких прикладів та бездіяльності КАДРОВИКІВ з СБУ і їх рукавадітелей з рукамиЗАГРЕБУЩИМИ та майновим статками з ФОПами їх жінок з родичами!!
Це лайно, розказане по усій Україні і смердить московією!
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16.06.2026 12:59 Відповісти
Тепер "під заставу" , потім "сроки давності" і остаточна свобода...
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16.06.2026 10:50 Відповісти
Але усі кєровніки, ну ні сном, ні духом, про таке повсякдення і не ЗНАЛИ!?!? Кадрові трудяги з СБУ, можуть це засвідчити, прямо поруч з ФОПами своїх родичів!!?!
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16.06.2026 13:02 Відповісти
У нас закони створені корупціонерами для корупціонерів. От взяли на хабарі. "На гарячому". Вийшов під заставу і починає затягувати справу. Через три роки спливають сроки даності і справу закривають. Біографія чиста - "не судимий". Продовжуй...
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16.06.2026 13:08 Відповісти
Ця бездіяльність від прикоритних осіб, і спонукає до Суду Лінча або до дієвої люстрації простою вірьовкою!! Наочно, і без повторних рецедивів такою істотою!! Сирійці це провели на пракьтці, і гірше не стало!! Ще і сьгодні вони ловлять асадівську нечисть та вішають її!!
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16.06.2026 13:13 Відповісти
Асад належав до етнічної та релігійної меншини - алавітів. Їх там було 12% і всі займали державні посади і молилися на Асада. Він вважався у алавітів чуть не богом. От тепер більшість мститься меншості...
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16.06.2026 13:18 Відповісти
Недарма так міцно влада тримається за Управління К в СБУ...... Цеж просто ОДИН попався.всього один....
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16.06.2026 12:12 Відповісти
Там повно таких "вітюків", але служба своїх не здає. Тому це вирок всій службі.
Але ж "герой Малюк" про це ні слухом ні духом не знав, поки очолював СБУ, еге ж?
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16.06.2026 13:18 Відповісти
Що зараз відбувається у справі Аслана Хакімова?
https://www.youtube.com/shorts/vCwCszpbJLQ
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16.06.2026 13:23 Відповісти
 
 