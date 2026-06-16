Китайская ракета взорвалась на орбите: обломки угрожают спутникам Starlink

После запуска китайской ракеты Zhuque-2E на орбите образовалось облако космического мусора. Верхняя ступень ракеты-носителя развалилась на десятки обломков в районе низкой околоземной орбиты, где работают спутники Starlink и пролетает Международная космическая станция.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Space Track.

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Авария произошла после успешного запуска

Ракета Zhuque-2E вывела на орбиту два спутника прямой мобильной связи 9 июня.

По предварительным оценкам, разрушение верхней ступени произошло во время выполнения финального маневра, который должен был обеспечить безопасное спускание с орбиты.

Космические силы США подтвердили факт разрушения объекта и сообщили, что в настоящее время анализируют ситуацию.

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На орбите появилось до 150 новых обломков

По оценкам экспертов компании LeoLabs, после взрыва образовалось от 100 до 150 фрагментов космического мусора.

До аварии вторая ступень ракеты имела длину около восьми метров и диаметр более трех метров.

Сейчас обломки находятся на высоте от 335 до 424 километров над Землей.

Наибольший риск – для спутников Starlink

Специалисты отмечают, что часть обломков пересекает высоты, на которых работают спутники Starlink.

Особый риск касается новых аппаратов прямой связи со смартфонами, которые расположены на более низких орбитах.

В то же время эксперты считают, что для Международной космической станции существенной угрозы пока нет. Из-за сопротивления атмосферы обломки постепенно потеряют высоту и сгорят в течение нескольких месяцев.

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Эксперты обращают внимание на тревожную тенденцию

В LeoLabs отмечают, что количество китайского космического мусора на орбите в последние годы растет вместе с увеличением количества запусков.

Старший технический сотрудник компании Даррен Макнайт назвал инцидент незначительной проблемой для космической безопасности, однако подчеркнул, что взрывы китайских ракет на орбите становятся регулярным явлением.

По его словам, три из четырех крупнейших случаев разрушения объектов на низкой околоземной орбите связаны именно с китайскими космическими аппаратами.

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