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Новости Сбой в работе Starlink
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Китайская ракета взорвалась на орбите: обломки угрожают спутникам Starlink

Китайская ракета взорвалась в космосе

После запуска китайской ракеты Zhuque-2E на орбите образовалось облако космического мусора. Верхняя ступень ракеты-носителя развалилась на десятки обломков в районе низкой околоземной орбиты, где работают спутники Starlink и пролетает Международная космическая станция.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Space Track.

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Авария произошла после успешного запуска

Ракета Zhuque-2E вывела на орбиту два спутника прямой мобильной связи 9 июня.

По предварительным оценкам, разрушение верхней ступени произошло во время выполнения финального маневра, который должен был обеспечить безопасное спускание с орбиты.

Космические силы США подтвердили факт разрушения объекта и сообщили, что в настоящее время анализируют ситуацию.

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На орбите появилось до 150 новых обломков

По оценкам экспертов компании LeoLabs, после взрыва образовалось от 100 до 150 фрагментов космического мусора.

До аварии вторая ступень ракеты имела длину около восьми метров и диаметр более трех метров.

Сейчас обломки находятся на высоте от 335 до 424 километров над Землей.

Наибольший риск – для спутников Starlink

Специалисты отмечают, что часть обломков пересекает высоты, на которых работают спутники Starlink.

Особый риск касается новых аппаратов прямой связи со смартфонами, которые расположены на более низких орбитах.

В то же время эксперты считают, что для Международной космической станции существенной угрозы пока нет. Из-за сопротивления атмосферы обломки постепенно потеряют высоту и сгорят в течение нескольких месяцев.

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Эксперты обращают внимание на тревожную тенденцию

В LeoLabs отмечают, что количество китайского космического мусора на орбите в последние годы растет вместе с увеличением количества запусков.

Старший технический сотрудник компании Даррен Макнайт назвал инцидент незначительной проблемой для космической безопасности, однако подчеркнул, что взрывы китайских ракет на орбите становятся регулярным явлением.

По его словам, три из четырех крупнейших случаев разрушения объектов на низкой околоземной орбите связаны именно с китайскими космическими аппаратами.

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Автор: 

взрыв (6928) Китай (3389) космос (773) ракеты (3994) Starlink (192)
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Топ комментарии
+16
Навмисно тварі жовті це зробили!
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16.06.2026 11:47 Ответить
+13
Мабуть, так і було задумано.
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16.06.2026 11:48 Ответить
+5
Чогось впадає в думку, що це не випадковість. Програма виконана, вантаж на орбіті, а тепер чом би не насрати довгоносим в стилі а-ля-рашка? Приємний бонус для прихильників хаосу - і ніхто за руку не схопить. Дрібничка, але приємно!
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16.06.2026 11:48 Ответить
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Напевне зібрана з конструктора ''Ардуіно'' )
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16.06.2026 11:41 Ответить
Прикра 'випадковість'?..
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16.06.2026 11:47 Ответить
Навмисно тварі жовті це зробили!
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16.06.2026 11:47 Ответить
Навряд. Це не мае сенсу.
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16.06.2026 11:56 Ответить
Мабуть, так і було задумано.
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16.06.2026 11:48 Ответить
Чогось впадає в думку, що це не випадковість. Програма виконана, вантаж на орбіті, а тепер чом би не насрати довгоносим в стилі а-ля-рашка? Приємний бонус для прихильників хаосу - і ніхто за руку не схопить. Дрібничка, але приємно!
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16.06.2026 11:48 Ответить
Шкода, що не розірвалась на незначній висоті і не повернулась в рідні пенати
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16.06.2026 11:48 Ответить
Цілком ймовірно, що китайці зробили це спеціально.
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16.06.2026 11:51 Ответить
Допомагають як можуть.
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16.06.2026 11:57 Ответить
Якось китаєць продав душу дияволу, а вона через два дні поламалась. )
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16.06.2026 11:56 Ответить
Старлінку це ніяк не загрожує. На декілька супутників, Маск ще двісті запустить
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16.06.2026 11:57 Ответить
Питання у тому, чи не тестують вони таким чином систему пошкодження мережі Старлінків.
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16.06.2026 12:12 Ответить
Система пошкодження Старлінків мае діяти точечно, в не просто розкидати уламки по орбіті.

Катастрофи інколи стаються, від них ніхто не застрахований. І не треба в кожній катастрофі бачити злий умисел, це вже психічний розлад.
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16.06.2026 12:28 Ответить
У космосі літає 36 тисяч великих уламків, 1 мільйон фрагментів і 170 мільйонів частинок (менше 1 см). Тепер плюс 150 китайських. Головному виробнику сміття в космосі Маску нічого не загрожує.
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16.06.2026 12:00 Ответить
Питання у тому, на якій висоті ці уламки.
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16.06.2026 12:25 Ответить
Та пофіг. Просто трохи дратує що новини цивілізованого світу занадто ідеологізовані. Всі лиходії, а білі люди ангели які рятують світ.
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16.06.2026 12:34 Ответить
Кацапи - ніби білі, але чисте зло. Тому не спекулюйте.

"Та пофіг." - не пофіг. Якщо не зроблено на висоті, на якій літають спутники старлінку і якщо це робити регулярно - це загроза для стабільного існування мережі старлінк
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16.06.2026 12:37 Ответить
Кацапи азіати.
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16.06.2026 12:38 Ответить
"Питання у тому, на якій висоті ці уламки"

"Зараз уламки перебувають на висоті від 335 до 424 кілометрів над Землею"
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16.06.2026 12:46 Ответить
звісно випадково вибхнула ))
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16.06.2026 12:02 Ответить
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16.06.2026 12:05 Ответить
Ну от не може виробництво приладів з країн-диктатур вийти на той рівень надійності, який є у країн-демократій! Надійність не менш важливий показник, ніж креативність і новаторство.
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16.06.2026 12:06 Ответить
Формально давно вийшло в багатьох галузях.
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16.06.2026 12:31 Ответить
 
 