Китайська ракета вибухнула на орбіті: уламки загрожують супутникам Starlink

Після запуску китайської ракети Zhuque-2E на орбіті утворилася хмара космічного сміття. Верхній ступінь носія розпався на десятки уламків у районі низької навколоземної орбіти, де працюють супутники Starlink та пролітає Міжнародна космічна станція.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Space Track.

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Аварія сталася після успішного запуску

Ракета Zhuque-2E вивела на орбіту два супутники прямого мобільного зв'язку 9 червня.

За попередніми оцінками, руйнування верхнього ступеня сталося під час виконання фінального маневру, який мав забезпечити безпечне сходження з орбіти.

Космічні сили США підтвердили факт руйнування об'єкта та повідомили, що наразі аналізують ситуацію.

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На орбіті з'явилося до 150 нових уламків

За оцінками експертів компанії LeoLabs, після вибуху утворилося від 100 до 150 фрагментів космічного сміття.

До аварії другий ступінь ракети мав довжину близько восьми метрів і діаметр понад три метри.

Зараз уламки перебувають на висоті від 335 до 424 кілометрів над Землею.

Найбільший ризик – для супутників Starlink

Фахівці зазначають, що частина уламків перетинає висоти, на яких працюють супутники Starlink.

Особливий ризик стосується нових апаратів прямого зв'язку зі смартфонами, які розташовані на нижчих орбітах.

Водночас експерти вважають, що для Міжнародної космічної станції суттєвої загрози наразі немає. Через опір атмосфери уламки поступово втратять висоту та згорять упродовж кількох місяців.

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Експерти звертають увагу на тривожну тенденцію

У LeoLabs зазначають, що кількість китайського космічного сміття на орбіті останніми роками зростає разом зі збільшенням кількості запусків.

Старший технічний співробітник компанії Даррен Макнайт назвав інцидент незначною проблемою для космічної безпеки, однак наголосив, що вибухи китайських ракет на орбіті стають регулярним явищем.

За його словами, три з чотирьох найбільших випадків руйнування об'єктів на низькій навколоземній орбіті пов'язані саме з китайськими космічними апаратами.

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