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Новини Збій у роботі Starlink
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Китайська ракета вибухнула на орбіті: уламки загрожують супутникам Starlink

Китайська ракета вибухнула у космосі

Після запуску китайської ракети Zhuque-2E на орбіті утворилася хмара космічного сміття. Верхній ступінь носія розпався на десятки уламків у районі низької навколоземної орбіти, де працюють супутники Starlink та пролітає Міжнародна космічна станція.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Space Track.

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Аварія сталася після успішного запуску

Ракета Zhuque-2E вивела на орбіту два супутники прямого мобільного зв'язку 9 червня.

За попередніми оцінками, руйнування верхнього ступеня сталося під час виконання фінального маневру, який мав забезпечити безпечне сходження з орбіти.

Космічні сили США підтвердили факт руйнування об'єкта та повідомили, що наразі аналізують ситуацію.

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На орбіті з'явилося до 150 нових уламків

За оцінками експертів компанії LeoLabs, після вибуху утворилося від 100 до 150 фрагментів космічного сміття.

До аварії другий ступінь ракети мав довжину близько восьми метрів і діаметр понад три метри.

Зараз уламки перебувають на висоті від 335 до 424 кілометрів над Землею.

Найбільший ризик – для супутників Starlink

Фахівці зазначають, що частина уламків перетинає висоти, на яких працюють супутники Starlink.

Особливий ризик стосується нових апаратів прямого зв'язку зі смартфонами, які розташовані на нижчих орбітах.

Водночас експерти вважають, що для Міжнародної космічної станції суттєвої загрози наразі немає. Через опір атмосфери уламки поступово втратять висоту та згорять упродовж кількох місяців.

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Експерти звертають увагу на тривожну тенденцію

У LeoLabs зазначають, що кількість китайського космічного сміття на орбіті останніми роками зростає разом зі збільшенням кількості запусків.

Старший технічний співробітник компанії Даррен Макнайт назвав інцидент незначною проблемою для космічної безпеки, однак наголосив, що вибухи китайських ракет на орбіті стають регулярним явищем.

За його словами, три з чотирьох найбільших випадків руйнування об'єктів на низькій навколоземній орбіті пов'язані саме з китайськими космічними апаратами.

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Автор: 

вибух (4740) Китай (5283) космос (872) ракети (4451) Starlink (350)
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Топ коментарі
+19
Навмисно тварі жовті це зробили!
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16.06.2026 11:47 Відповісти
+15
Мабуть, так і було задумано.
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16.06.2026 11:48 Відповісти
+7
Цілком ймовірно, що китайці зробили це спеціально.
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16.06.2026 11:51 Відповісти
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Напевне зібрана з конструктора ''Ардуіно'' )
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16.06.2026 11:41 Відповісти
Прикра 'випадковість'?..
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16.06.2026 11:47 Відповісти
Навмисно тварі жовті це зробили!
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16.06.2026 11:47 Відповісти
Навряд. Це не мае сенсу.
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16.06.2026 11:56 Відповісти
Про небесну твердь забули. Значить купол є.
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16.06.2026 13:21 Відповісти
Мабуть, так і було задумано.
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16.06.2026 11:48 Відповісти
Чогось впадає в думку, що це не випадковість. Програма виконана, вантаж на орбіті, а тепер чом би не насрати довгоносим в стилі а-ля-рашка? Приємний бонус для прихильників хаосу - і ніхто за руку не схопить. Дрібничка, але приємно!
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16.06.2026 11:48 Відповісти
Шкода, що не розірвалась на незначній висоті і не повернулась в рідні пенати
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16.06.2026 11:48 Відповісти
Цілком ймовірно, що китайці зробили це спеціально.
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16.06.2026 11:51 Відповісти
Допомагають як можуть.
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16.06.2026 11:57 Відповісти
Якось китаєць продав душу дияволу, а вона через два дні поламалась. )
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16.06.2026 11:56 Відповісти
Старлінку це ніяк не загрожує. На декілька супутників, Маск ще двісті запустить
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16.06.2026 11:57 Відповісти
Питання у тому, чи не тестують вони таким чином систему пошкодження мережі Старлінків.
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16.06.2026 12:12 Відповісти
Система пошкодження Старлінків мае діяти точечно, в не просто розкидати уламки по орбіті.

Катастрофи інколи стаються, від них ніхто не застрахований. І не треба в кожній катастрофі бачити злий умисел, це вже психічний розлад.
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16.06.2026 12:28 Відповісти
У космосі літає 36 тисяч великих уламків, 1 мільйон фрагментів і 170 мільйонів частинок (менше 1 см). Тепер плюс 150 китайських. Головному виробнику сміття в космосі Маску нічого не загрожує.
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16.06.2026 12:00 Відповісти
Питання у тому, на якій висоті ці уламки.
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16.06.2026 12:25 Відповісти
Та пофіг. Просто трохи дратує що новини цивілізованого світу занадто ідеологізовані. Всі лиходії, а білі люди ангели які рятують світ.
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16.06.2026 12:34 Відповісти
Кацапи - ніби білі, але чисте зло. Тому не спекулюйте.

"Та пофіг." - не пофіг. Якщо не зроблено на висоті, на якій літають спутники старлінку і якщо це робити регулярно - це загроза для стабільного існування мережі старлінк
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16.06.2026 12:37 Відповісти
Кацапи азіати.
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16.06.2026 12:38 Відповісти
"Питання у тому, на якій висоті ці уламки"

"Зараз уламки перебувають на висоті від 335 до 424 кілометрів над Землею"
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16.06.2026 12:46 Відповісти
звісно випадково вибхнула ))
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16.06.2026 12:02 Відповісти
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16.06.2026 12:05 Відповісти
Ну от не може виробництво приладів з країн-диктатур вийти на той рівень надійності, який є у країн-демократій! Надійність не менш важливий показник, ніж креативність і новаторство.
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16.06.2026 12:06 Відповісти
Формально давно вийшло в багатьох галузях.
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16.06.2026 12:31 Відповісти
 
 