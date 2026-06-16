Еще 27 детей вернули из оккупации: среди них подростки, которых россияне готовили к войне

Еще 27 украинских детей и подростков удалось вернуть с временно оккупированных территорий. Среди спасенных - мальчики и девочки, которые жили под постоянным давлением оккупационных властей и подвергались воздействию российской пропаганды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Save Ukraine. Эвакуация была проведена при поддержке партнеров в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA.

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Подростка с больным сердцем поставили на воинский учет

Среди возвращенных – 17-летний Дмитрий.

Парень рассказал, что в его школе российские военные проводили встречи с учениками, во время которых распространяли пропагандистские истории о войне. Несмотря на сердечное заболевание, подростка заставили встать на воинский учет.

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Детей учили собирать автоматы

Также из зоны оккупации удалось вывезти 17-летнюю Ангелину.

По словам девушки, ее заставляли посещать российскую школу, угрожая интернатом в случае отказа. Там детей учили собирать автоматы и убеждали, что "Россия здесь навсегда".

Еще один спасенный подросток – 14-летний Андрей. В его школе детям рассказывали российские пропагандистские нарративы, а также учили копать окопы, стрелять и бросать гранаты.

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Дети получают помощь после возвращения

Сейчас все спасенные дети находятся в центрах "Надежды и восстановления".

Там они получают психологическую помощь, поддержку в восстановлении документов и временное жилье.

В Save Ukraine отмечают, что каждая такая история свидетельствует о системном давлении на украинских детей в оккупации и попытках навязать им российскую идентичность.

Всего с начала работы организации удалось вернуть уже более 1300 украинских детей.

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