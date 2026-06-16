Ще 27 дітей повернули з окупації: серед них підлітки, яких росіяни готували до війни

Ще 27 українських дітей та підлітків вдалося повернути з тимчасово окупованих територій. Серед врятованих – хлопці й дівчата, які жили під постійним тиском окупаційної влади та зазнавали російської пропаганди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Save Ukraine. Евакуацію провели за підтримки партнерів у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA.

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Підлітка із хворим серцем поставили на військовий облік

Серед повернутих – 17-річний Дмитро.

Хлопець розповів, що у його школі російські військові проводили зустрічі з учнями, під час яких поширювали пропагандистські історії про війну. Попри серцеве захворювання, підлітка змусили стати на військовий облік.

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Дітей навчали збирати автомати

Також із окупації вдалося вивезти 17-річну Ангеліну.

За словами дівчини, її змушували відвідувати російську школу, погрожуючи інтернатом у разі відмови. Там дітей навчали збирати автомати та переконували, що "Росія тут назавжди".

Ще один врятований підліток – 14-річний Андрій. У його школі дітям розповідали російські пропагандистські наративи, а також навчали копати окопи, стріляти та кидати гранати.

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Діти отримують допомогу після повернення

Наразі всі врятовані діти перебувають у центрах "Надії та відновлення".

Там вони отримують психологічну допомогу, підтримку з відновлення документів та тимчасове житло.

У Save Ukraine зазначають, що кожна така історія свідчить про системний тиск на українських дітей в окупації та спроби нав'язати їм російську ідентичність.

Загалом від початку роботи організації вдалося повернути вже понад 1300 українських дітей.

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