Доллар свыше 50 грн в 2029 году: Кабмин разработал два сценария для Украины

Базовый сценарий завершения войны, заложенный в правительственной Бюджетной декларации на 2027–2029 годы, предполагает, что в 2027 году уровень инфляции составит 8,9%, а курс гривны к доллару США ослабнет до 48,3 грн за $1.

Об этом сообщила в Telegram-канале народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, информирует Цензор.НЕТ.

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Правительство представило Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы

Она уточнила, что 16 июня министр финансов Сергей Марченко представил Раде коалиции Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы. Презентация состоялась в присутствии премьер-министра Юлии Свириденко и всего правительства. Встреча была инициирована главой Кабмина.

Два сценария развития экономики

По словам Василевской-Смаглюк, документ содержит два сценария экономического развития страны: при условии завершения войны и в случае ее дальнейшего продолжения. Базовый сценарий предполагает, что в 2027 году потребительская инфляция составит 8,9%, а курс гривны к доллару на конец года прогнозируется на уровне 48,3 грн за $1.

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Каким будет курс доллара и инфляция по базовому прогнозу?

"Даже в оптимистическом сценарии правительства закладывается постепенное ослабление гривны: среднегодовой курс вырастет с 44,4 грн/$ в 2026 году до 50,7 грн/$ в 2029 году. На конец 2029 года доллар будет стоить 51,5 грн", - написала она.

"В случае завершения активных боевых действий в этом году правительство планирует вернуться к более сдержанной бюджетной политике после пиковых военных расходов и прогнозирует быстрое сокращение дефицита бюджета: 18,5% ВВП в 2026 году, 17,7% в 2027 году, 1,1% в 2028, 5,5% в 2029", - добавила депутат.

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Прогноз экономического роста на 2026-2029 годы

По ее словам, если удастся достичь мира в 2026 году, правительство ожидает ускорения экономического роста в этом году на 2,6%, в следующем – на 4,5%, в 2028 году – на 5,3% и в 2029 году на 6,7%.

Номинальный ВВП за этот период должен вырасти с 10,1 трлн грн в 2026 году до почти 15 трлн грн в 2029 году, отметила Василевская-Смаглюк.

"В следующем году также будем больше заимствовать. Рост государственного долга на конец 2026 года правительство ожидает на уровне 106,1% ВВП. В 2027 году - 113%", - отметила представительница "СН".

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