Долар понад 50 грн у 2029 році: Кабмін розробив два сценарії для України
Базовий сценарій завершення війни, який закладено в урядовій Бюджетній декларації на 2027–2029 роки, передбачає, що у 2027 році рівень інфляції становитиме 8,9%, а курс гривні до долара США послабиться до 48,3 грн за $1.
Про це повідомила у телеграм-каналі народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, інформує Цензор.НЕТ.
Уряд представив Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки
Вона уточнила, що 16 червня міністр фінансів Сергій Марченко представив Раді коаліції Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки. Презентація відбулася у присутності прем'єрки Юлії Свириденко та всього уряду. Зустріч була ініційована главою Кабміну.
Два сценарії розвитку економіки
За словами Василевської-Смаглюк, документ містить два сценарії економічного розвитку країни: за умови завершення війни та у разі її подальшого продовження. Базовий сценарій передбачає, що у 2027 році споживча інфляція становитиме 8,9%, а курс гривні до долара на кінець року прогнозується на рівні 48,3 грн за $1.
Яким буде курс долара та інфляція за базовим прогнозом?
"Навіть в оптимістичний сценарій уряду закладається поступове послаблення гривні: середньорічний курс зросте з 44,4 грн/$ у 2026 році до 50,7 грн/$ у 2029 році. На кінець 2029 року долар коштуватиме 51,5 грн", - написала вона.
"У разі завершення активних бойових дій цього року уряд планує повернутися до більш стриманої бюджетної політики після пікових воєнних витрат та прогнозує швидке скорочення дефіциту бюджету: 18,5% ВВП у 2026, 17,7% у 2027, 1,1% у 2028, 5,5% у 2029", - додала депутатка.
Прогноз економічного зростання на 2026-2029 роки
За її словами, якщо вдасться досягти миру у 2026 році, уряд очікує прискорення економічного зростання цього року на 2,6%, наступного – на 4,5%, у 2028 році – на 5,3% та у 2029 році на 6,7%.
Номінальний ВВП за цей період має зрости з 10,1 трлн грн у 2026 році до майже 15 трлн грн у 2029 році, зазначила Василевська-Смаглюк.
"Наступного року також будемо більше запозичувати. Зростання державного боргу на кінець 2026 року уряд очікує на рівні 106,1% ВВП. У 2027 - 113%", - зазначила представниця "СН".
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