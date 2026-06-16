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Украина и Канада укрепляют оборонное партнерство: ПВО, дроны и дальнобойные боеприпасы

Украина и Канада укрепляют оборонное партнерство:

Украина и Канада договорились о дальнейшем углублении сотрудничества в сфере обороны. Стороны обсудили вопросы укрепления противовоздушной обороны, поддержки производства украинских дронов, поставок дальнобойных боеприпасов и реализации совместных оборонно-промышленных проектов.

Об этом рассказал министр обороны Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Провел беседу с министром национальной обороны Канады Дэвидом Макгинти. Определили дальнейшие шаги сотрудничества для усиления украинской обороны и поддержки Сил обороны", - говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона

  • Один из главных фокусов - противовоздушная оборона. Баллистические ракеты остаются одним из самых больших вызовов для Украины, поэтому обсудили дальнейшую поддержку в рамках механизма PURL и возможность закупки ракет PAC-3 через JUMPSTART.
  • Во время беседы поблагодарил партнеров за ракеты AIM-9 для F-16, переданные при логистической поддержке Бельгии. Они укрепляют возможности украинской авиации и помогают противостоять российским воздушным угрозам.

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Отдельно сосредоточились на поддержке украинского производства дронов. Призвал Канаду расширять инвестиции в украинские технологии через "датскую модель" и другие механизмы. Масштабируем решения, которые уже доказали свою эффективность на поле боя.

Также обсудили поставки дизельных пикапов для Сил обороны и поддержку закупки дальнобойных артиллерийских боеприпасов в рамках Чешской инициативы.

"У нас есть и совместные оборонно-промышленные проекты, которые укрепят потенциал наших стран. Благодарен Канаде за последовательную поддержку Украины и готовность помогать по критически важным направлениям обороны", - подчеркнул Федоров.

Читайте: ПВО, радары и противодействие российской авиации: Федоров провел беседу с новоназначенным министром обороны Великобритании Джарвисом

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"підтримку виробництва українських дронів "

будуть вливати бабло в штілерманівські фірепонти

коротко про штілермана (спеціальність "Космологія")

Минуле в РФ: Штілерман навчався у Москві, працював над системами управління для Міноборони РФ до 2008 року.

Зміна прізвища: Раніше мав інше прізвище (російське прізвище батька), але повернув родове - Штілерман.

Питання громадянства: Бізнесмен мав подвійне громадянство та стверджує, що паспорт РФ був анульований у 2016 році, проте розслідувачі вказують на суперечливі факти.

Зв'язок із Міндічем: Прізвище Штілермана та компанія Fire Point фігурують у "плівках НАБУ" по справі бізнесмена Тимура Міндіча.
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16.06.2026 15:45 Ответить
 
 