Украина и Канада укрепляют оборонное партнерство: ПВО, дроны и дальнобойные боеприпасы

Украина и Канада договорились о дальнейшем углублении сотрудничества в сфере обороны. Стороны обсудили вопросы укрепления противовоздушной обороны, поддержки производства украинских дронов, поставок дальнобойных боеприпасов и реализации совместных оборонно-промышленных проектов.

Об этом рассказал министр обороны Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Провел беседу с министром национальной обороны Канады Дэвидом Макгинти. Определили дальнейшие шаги сотрудничества для усиления украинской обороны и поддержки Сил обороны", - говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона

Один из главных фокусов - противовоздушная оборона. Баллистические ракеты остаются одним из самых больших вызовов для Украины, поэтому обсудили дальнейшую поддержку в рамках механизма PURL и возможность закупки ракет PAC-3 через JUMPSTART.

Во время беседы поблагодарил партнеров за ракеты AIM-9 для F-16, переданные при логистической поддержке Бельгии. Они укрепляют возможности украинской авиации и помогают противостоять российским воздушным угрозам.

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Отдельно сосредоточились на поддержке украинского производства дронов. Призвал Канаду расширять инвестиции в украинские технологии через "датскую модель" и другие механизмы. Масштабируем решения, которые уже доказали свою эффективность на поле боя.



Также обсудили поставки дизельных пикапов для Сил обороны и поддержку закупки дальнобойных артиллерийских боеприпасов в рамках Чешской инициативы.



"У нас есть и совместные оборонно-промышленные проекты, которые укрепят потенциал наших стран. Благодарен Канаде за последовательную поддержку Украины и готовность помогать по критически важным направлениям обороны", - подчеркнул Федоров.

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