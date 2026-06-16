Україна та Канада посилюють оборонне партнерство: ППО, дрони і далекобійні боєприпаси
Україна та Канада домовилися про подальше поглиблення оборонної співпраці. Сторони обговорили посилення протиповітряної оборони, підтримку виробництва українських дронів, постачання далекобійних боєприпасів та реалізацію спільних оборонно-промислових проєктів.
Про це розповів міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів розмову з міністром національної оборони Канади Девідом Макгінті. Визначили подальші кроки співпраці для посилення української оборони та підтримки Сил оборони", - ідеться в повідомленні.
Протиповітряна оборона
- Один із головних фокусів — протиповітряна оборона. Балістичні ракети залишаються одним із найбільших викликів для України, тому обговорили подальшу підтримку в межах механізму PURL та можливість закуповувати ракети PAC-3 через JUMPSTART.
- Під час розмови подякував партнерам за ракети AIM-9 для F-16, передані за логістичної підтримки Бельгії. Вони посилюють спроможності української авіації та допомагають протидіяти російським повітряним загрозам.
Окремо зосередилися на підтримці українського виробництва дронів. Закликав Канаду розширювати інвестиції в українські технології через "данську модель" та інші механізми. Масштабуємо рішення, які вже довели свою ефективність на полі бою.
Також обговорили постачання дизельних пікапів для Сил оборони й підтримку закупівлі далекобійних артилерійських боєприпасів у межах Чеської ініціативи.
"Маємо й спільні оборонно-промислові проєкти, які посилять спроможності наших країн. Вдячний Канаді за послідовну підтримку України та готовність допомагати за критично важливими напрямами оборони", - наголосив Федоров.
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будуть вливати бабло в штілерманівські фірепонти
коротко про штілермана (спеціальність "Космологія")
Минуле в РФ: Штілерман навчався у Москві, працював над системами управління для Міноборони РФ до 2008 року.
Зміна прізвища: Раніше мав інше прізвище (російське прізвище батька), але повернув родове - Штілерман.
Питання громадянства: Бізнесмен мав подвійне громадянство та стверджує, що паспорт РФ був анульований у 2016 році, проте розслідувачі вказують на суперечливі факти.
Зв'язок із Міндічем: Прізвище Штілермана та компанія Fire Point фігурують у "плівках НАБУ" по справі бізнесмена Тимура Міндіча.