Україна та Канада посилюють оборонне партнерство: ППО, дрони і далекобійні боєприпаси

Україна та Канада домовилися про подальше поглиблення оборонної співпраці. Сторони обговорили посилення протиповітряної оборони, підтримку виробництва українських дронів, постачання далекобійних боєприпасів та реалізацію спільних оборонно-промислових проєктів.

Про це розповів міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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"Провів розмову з міністром національної оборони Канади Девідом Макгінті. Визначили подальші кроки співпраці для посилення української оборони та підтримки Сил оборони", - ідеться в повідомленні.

Протиповітряна оборона

Один із головних фокусів — протиповітряна оборона. Балістичні ракети залишаються одним із найбільших викликів для України, тому обговорили подальшу підтримку в межах механізму PURL та можливість закуповувати ракети PAC-3 через JUMPSTART.

Під час розмови подякував партнерам за ракети AIM-9 для F-16, передані за логістичної підтримки Бельгії. Вони посилюють спроможності української авіації та допомагають протидіяти російським повітряним загрозам.

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Окремо зосередилися на підтримці українського виробництва дронів. Закликав Канаду розширювати інвестиції в українські технології через "данську модель" та інші механізми. Масштабуємо рішення, які вже довели свою ефективність на полі бою.



Також обговорили постачання дизельних пікапів для Сил оборони й підтримку закупівлі далекобійних артилерійських боєприпасів у межах Чеської ініціативи.



"Маємо й спільні оборонно-промислові проєкти, які посилять спроможності наших країн. Вдячний Канаді за послідовну підтримку України та готовність допомагати за критично важливими напрямами оборони", - наголосив Федоров.

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