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Новини Підтримка України Канадою Спільне виробництво зброї з Канадою
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Україна та Канада посилюють оборонне партнерство: ППО, дрони і далекобійні боєприпаси

Україна та Канада посилюють оборонне партнерство:

Україна та Канада домовилися про подальше поглиблення оборонної співпраці. Сторони обговорили посилення протиповітряної оборони, підтримку виробництва українських дронів, постачання далекобійних боєприпасів та реалізацію спільних оборонно-промислових проєктів.

Про це розповів міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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"Провів розмову з міністром національної оборони Канади Девідом Макгінті. Визначили подальші кроки співпраці для посилення української оборони та підтримки Сил оборони", - ідеться в повідомленні.

Протиповітряна оборона

  • Один із головних фокусів — протиповітряна оборона. Балістичні ракети залишаються одним із найбільших викликів для України, тому обговорили подальшу підтримку в межах механізму PURL та можливість закуповувати ракети PAC-3 через JUMPSTART.
  • Під час розмови подякував партнерам за ракети AIM-9 для F-16, передані за логістичної підтримки Бельгії. Вони посилюють спроможності української авіації та допомагають протидіяти російським повітряним загрозам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада запровадила нові санкції проти Росії: під обмеження потрапили 162 особи та компанії

Окремо зосередилися на підтримці українського виробництва дронів. Закликав Канаду розширювати інвестиції в українські технології через "данську модель" та інші механізми. Масштабуємо рішення, які вже довели свою ефективність на полі бою.

Також обговорили постачання дизельних пікапів для Сил оборони й підтримку закупівлі далекобійних артилерійських боєприпасів у межах Чеської ініціативи.

"Маємо й спільні оборонно-промислові проєкти, які посилять спроможності наших країн. Вдячний Канаді за послідовну підтримку України та готовність допомагати за критично важливими напрямами оборони", - наголосив Федоров.

Читайте: ППО, радари та протидія російській авіації: Федоров провів розмову з новопризначеним міністром оборони Британії Джарвісом

Автор: 

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"підтримку виробництва українських дронів "

будуть вливати бабло в штілерманівські фірепонти

коротко про штілермана (спеціальність "Космологія")

Минуле в РФ: Штілерман навчався у Москві, працював над системами управління для Міноборони РФ до 2008 року.

Зміна прізвища: Раніше мав інше прізвище (російське прізвище батька), але повернув родове - Штілерман.

Питання громадянства: Бізнесмен мав подвійне громадянство та стверджує, що паспорт РФ був анульований у 2016 році, проте розслідувачі вказують на суперечливі факти.

Зв'язок із Міндічем: Прізвище Штілермана та компанія Fire Point фігурують у "плівках НАБУ" по справі бізнесмена Тимура Міндіча.
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16.06.2026 15:45 Відповісти
 
 