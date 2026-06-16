На фронте с начала суток произошло 73 боевых столкновения: самые ожесточенные бои ведутся на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб
С начала суток, 16 июня 2026 года, на фронте произошло 73 боевых столкновения. Наши защитники наносят удары по врагу, удерживая оборонительные рубежи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы
Сегодня от артиллерийских обстрелов террористических войск пострадали населенные пункты Коренек, Малушино, Рыжевка, Яструбщина, Будки Сумской области. Кроме того, авиационным ударам захватчиков подверглись Суходил, Лужки, Малая Слободка и Уланово Сумской области.
Обстановка на Севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши войска отразили одну атаку врага. Противник совершил 26 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Обстановка в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили две атаки захватчиков вблизи населенного пункта Гранов.
На Купянском направлении украинские воины остановили две попытки оккупантов продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Подолы и Боровская Андреевка.
Обстановка на Востоке
- По данным Генштаба, на Лиманском направлении зафиксировано девять вражеских атак. Наши защитники успешно отразили шесть штурмовых действий возле Заречного, Андреевки, Дробышево, Лимана, Дибровы и в районе Озерного. Три боевых столкновения продолжаются.
- На Славянском направлении противник пять раз пытался вклиниться в нашу оборону. Четыре атаки отбиты вблизи Закитного и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Николаевка, Рай-Александровка. Одно боевое столкновение продолжается.
- На Краматорском направлении зафиксирована одна штурмовая операция оккупантов вблизи города Часов Яр.
- На Константиновском направлении произошло семь атак вблизи населенных пунктов Иванополье, Ильиновка, Плещеевка и в направлении Константиновки, Николайполя, Долгой Балки. Шесть атак отбиты, одна продолжается.
- На Покровском направлении агрессор совершил 24 штурмовых действия. Украинские защитники уже отбили 22 атаки в районах Родинского, Новоалександровки, Шевченко, Котлино, Удачного и в направлении Нового Шахово, Вольного, Кучерова Яра, Белицкого, Никаноровки, Нового Донбасса. Две атаки продолжаются.
Обстановка на Юге
- На Александровском направлении противник дважды атаковал в районе Вороного.
- На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили восемнадцать атак в районах населенных пунктов Солодкое, Луговское, Новоселовка и в сторону Доброполья, Воздвижковки, Цветкового, Чаривного. Пятнадцать штурмов отбиты, три боестолкновения продолжаются.
- На Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий врага не зафиксировано.
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