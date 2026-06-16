На фронті 73 боєзіткнення від початку доби: найгарячіші бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

Від початку цієї доби, 16 червня 2026 року, на фронті відбулося 73 бойових зіткнення. Наші захисники нищать ворога, тримаючи оборонні рубежі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Сьогодні від артилерійських обстрілів терористичних військ постраждали населені пункти Кореньок, Малушине, Рижівка, Яструбщина, Будки Сумської області. Крім того, авіаційних ударів загарбників зазнали Суходіл, Лужки, Мала Слобідка та Уланове Сумської області.

Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках наші війська відбили одну атаку ворога. Противник здійснив 26 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки загарбників поблизу населеного пункту Гранів.

На Куп’янському напрямку українські воїни зупинили дві спроби окупантів просунутися вперед у бік населених пунктів Подоли та Борівська Андріївка.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку зафіксовано дев'ять ворожих атак. Наші захисники успішно відбили шість штурмових дій біля Зарічного, Андріївки, Дробишевого, Лимана, Діброви та в районі Озерного. Три бойових зіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку противник п'ять разів намагався вклинитися в нашу оборону. Чотири атаки відбито поблизу Закітного та у бік населених пунктів Крива Лука, Миколаївка, Рай-Олександрівка. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку зафіксовано одну штурмову дію окупантів поблизу міста Часів Яр.

На Костянтинівському напрямку відбулося сім атак поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка та в напрямку Костянтинівки, Миколайпілля, Довгої Балки. Шість атак відбито, одна триває.

На Покровському напрямку агресор здійснив 24 штурмові дії. Українські оборонці вже відбили 22 атаки в районах Родинського, Новоолександрівки, Шевченка, Котлиного, Удачного та в напрямку Нового Шахового, Вільного, Кучерового Яру, Білицького, Никанорівки, Нового Донбасу. Дві атаки тривають.

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Обстановка на Півдні