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Новости Безопасность США
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ФБР пресекло подготовку теракта в Белом доме, - Трамп

Трамп заявил о предотвращении теракта в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что Федеральное бюро расследований предотвратило подготовку теракта на турнире UFC Freedom 250, который состоялся на территории Белого дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте американского лидера в социальной сети Truth Social.

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Подготовка атаки и действия ФБР

По данным президента США, группа лиц планировала нападение с использованием беспилотников со взрывчаткой, а также снайперского оружия.

Федеральное бюро расследований сообщило о задержании как минимум пяти подозреваемых. Следователи также устанавливают других возможных участников заговора.

Директор ФБР Кеш Пател подтвердил аресты и заявил, что спецслужбы получили информацию об угрозе еще 10 июня. По его словам, благодаря оперативным действиям правоохранителей атаку удалось предотвратить, а несколько человек задержаны.

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Задержания и детали предполагаемого плана

По версии следствия, заговорщики планировали использовать дроны со взрывчаткой для создания паники среди зрителей. После этого снайперы должны были открыть огонь по людям.

Пятеро подозреваемых были задержаны в штатах Огайо, Миссури и Калифорния. В целом следствие не исключает, что к заговору могли быть причастны более 20 человек.

"10 июня ФБР и наши партнеры из правоохранительных органов узнали о потенциальной угрозе для мероприятия UFC America 250 в Вашингтоне… Благодаря оперативным действиям… несколько человек в настоящее время находятся под стражей, а запланированным атакам был положен конец", - заявил Кэш Патель.

Ранее президент США заявил, что в ближайшее время Вашингтон сможет возобновить санкции против России.

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Автор: 

США (29575) теракт (2437) ФБР (234) Трамп Дональд (8228)
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Топ комментарии
+3
ФБР зупинило групу терористів… Скільки пафосу. Хлопця 19 років здала власна мати, після того як побачила його переписку в соцмережах з друзями. От і вся геройська робота ФБР під керівництвом того карикатурного Кеша.
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17.06.2026 01:54 Ответить
+2
Майстри заголовків. 😁
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17.06.2026 01:35 Ответить
+2
Та шож тебя все так завалить хотят дед?
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17.06.2026 03:36 Ответить
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Майстри заголовків. 😁
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17.06.2026 01:35 Ответить
ФБР зупинило групу терористів… Скільки пафосу. Хлопця 19 років здала власна мати, після того як побачила його переписку в соцмережах з друзями. От і вся геройська робота ФБР під керівництвом того карикатурного Кеша.
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17.06.2026 01:54 Ответить
Та шож тебя все так завалить хотят дед?
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17.06.2026 03:36 Ответить
цьому божевільному нарцису вже давно ніхто не вірить. Залишилось пережити ще два з половиною років щоденних дебільних новин про трампа.
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17.06.2026 03:43 Ответить
Як жаль що план ціх людей провалився.
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17.06.2026 05:58 Ответить
а в зеленого гундосого криворагульного друга, також юдо шефіра, стріляли посеред дня.
вся оон про це знає.
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17.06.2026 06:36 Ответить
Якщо це дійсно так, то дуже жаль.
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17.06.2026 06:47 Ответить
Проти Зєлі Єрмаківського теж постійно готують теракти - така вже доля геніальних лідорів...
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17.06.2026 06:56 Ответить
Мабуть знімуть бойовик про цю епічну операцію, з вибухами, перестрілками і погонями. А Трампа зіграє ... Трамп 🤔
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17.06.2026 07:12 Ответить
Скоро почуємо, що то мали бути українські безпілотники. Угу, і ще два Томагавка.
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17.06.2026 07:44 Ответить
 
 