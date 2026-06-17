ФБР пресекло подготовку теракта в Белом доме, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Федеральное бюро расследований предотвратило подготовку теракта на турнире UFC Freedom 250, который состоялся на территории Белого дома.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте американского лидера в социальной сети Truth Social.
Подготовка атаки и действия ФБР
По данным президента США, группа лиц планировала нападение с использованием беспилотников со взрывчаткой, а также снайперского оружия.
Федеральное бюро расследований сообщило о задержании как минимум пяти подозреваемых. Следователи также устанавливают других возможных участников заговора.
Директор ФБР Кеш Пател подтвердил аресты и заявил, что спецслужбы получили информацию об угрозе еще 10 июня. По его словам, благодаря оперативным действиям правоохранителей атаку удалось предотвратить, а несколько человек задержаны.
Задержания и детали предполагаемого плана
По версии следствия, заговорщики планировали использовать дроны со взрывчаткой для создания паники среди зрителей. После этого снайперы должны были открыть огонь по людям.
Пятеро подозреваемых были задержаны в штатах Огайо, Миссури и Калифорния. В целом следствие не исключает, что к заговору могли быть причастны более 20 человек.
"10 июня ФБР и наши партнеры из правоохранительных органов узнали о потенциальной угрозе для мероприятия UFC America 250 в Вашингтоне… Благодаря оперативным действиям… несколько человек в настоящее время находятся под стражей, а запланированным атакам был положен конец", - заявил Кэш Патель.
Ранее президент США заявил, что в ближайшее время Вашингтон сможет возобновить санкции против России.
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