Кремль допустил приезд представителей Трампа после подписания соглашения с Ираном

В Кремле заявили, что ожидают приезда представителей президента США Дональда Трампа в Москву уже в ближайшие дни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении помощника российского диктатора Юрия Ушакова.

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Визит после подписания меморандума

По словам Ушакова, поездка американских представителей может состояться после подписания меморандума между США и Ираном. Документ планируется подписать 19 июня в Женеве.

Речь идет о возможном приезде спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

"Мы ожидаем, что после подписания меморандума появится возможность для того, чтобы Уиткофф и Кушнер приехали в Москву для встречи с нашим руководством", — заявил Ушаков.

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Без подробностей о переговорах

В Кремле не уточняют повестку дня возможных встреч. Также не сообщается, на каком уровне российская сторона будет участвовать в переговорах.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что между Москвой и Киевом нет официальных каналов связи. В то же время он отметил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, если будет готов к серьезному разговору.

Также сообщалось, что Владимир Путин не получал приглашения на саммит G7.

Кроме того, Владимир Зеленский ранее допускал возможность участия Романа Абрамовича в контактах между Киевом и Москвой. По словам президента, после встречи в Киеве бизнесмен понял позицию Украины и пообещал передать соответствующие сигналы российской стороне. Его роль зависит от решения Путина.

К слову, американский президент Дональд Трамп на полях саммита G7 во Франции во вторник заявил о готовности приложить максимум усилий для урегулирования ситуации в Украине.

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