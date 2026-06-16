Кремль допустив приїзд представників Трампа після підписання угоди з Іраном

У Кремлі заявили, що очікують на приїзд представників президента США Дональда Трампа до Москви вже найближчими днями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві помічника російського диктатора Юрія Ушакова.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Візит після меморандуму

За словами Ушакова, поїздка американських представників може відбутися після підписання меморандуму між США та Іраном. Документ планують підписати 19 червня у Женеві.

Йдеться про можливий приїзд спецпосланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

"Ми очікуємо, що після підписання меморандуму з’явиться можливість для того, щоб Віткофф і Кушнер приїхали до Москви для зустрічі з нашим керівництвом", - заявив Ушаков.

Читайте: Стубб: Є "тихі сигнали" про готовність РФ до діалогу з ЄС

Без деталей щодо переговорів

У Кремлі не уточнюють порядок денний можливих зустрічей. Також не повідомляється, на якому рівні російська сторона братиме участь у переговорах.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що між Москвою та Києвом немає офіційних каналів зв’язку. Водночас він зазначив, що Володимир Зеленський може приїхати до Москви, якщо буде готовий до серйозної розмови.

Також повідомлялося, що Володимир Путін не отримував запрошення на саміт G7.

Крім того, Володимир Зеленський раніше допускав можливість участі Романа Абрамовича у контактах між Києвом і Москвою. За словами президента, після зустрічі в Києві бізнесмен зрозумів позицію України та пообіцяв передати відповідні сигнали російській стороні. Його роль залежить від рішення Путіна.

До слова, американський президент Дональд Трамп на полях саміту G7 у Франції у вівторок заявив про готовність докласти максимум зусиль для врегулювання ситуації в Україні.

Читайте: РФ чекає на візит Віткоффа та Кушнера, щоб почути, як вони планують виконувати домовленості щодо України, - Лавров. ВIДЕО